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Российские флаги в Берлине 8 и 9 мая запрещены - решение суда

"Европейская правда"Понедельник, 8 мая 2023, 18:32

Высший административный суд Берлина в понедельник возобновил запрет на демонстрацию флагов России в немецкой столице в течение 8 и 9 мая после жалобы полиции на решение суда низшей инстанции.

Об этом в Twitter сообщила полиция Берлина, пишет "Европейская правда".

В сообщении указано, что берлинский суд "признал обоснованной" жалобу правоохранителей на решение разрешить российские флаги в парках Трептов, Тиргартен и Шенхольцер-Хайде.

"Вывешивание российских флагов и знаков различия, флагов СССР, а также георгиевской ленты и флага остается запрещенным на указанных памятных местах", – добавляют там.

Издание Berliner Zeitung цитирует решение Высшего административного суда Берлина, который согласился с аргументами полиции, что флаги РФ "могут выражать готовность к применению насилия в связи с продолжающейся агрессивной войной против Украины".

"В нынешнем контексте они (российские флаги – ред.) в любом случае могут быть восприняты как декларация симпатии к войне", – добавили в суде.

Сначала полиция запретила российские и украинские флаги и символику возле советских мемориалов в Трептове, Тиргартене и Шенхольцер-Хайде на дни памяти 8 и 9 мая. Эти два дня отмечают 78-ю годовщину окончания Второй мировой войны в Европе.

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Однако административный суд уже в пятницу снял запрет на украинскую символику. На это берлинская полиция жалобы не подавала, сообщил ее представитель.

Темы: РосcияпропагандаГермания
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