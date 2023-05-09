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США перебросили в Эстонию истребители F-22

"Европейская правда"Вторник, 9 мая 2023, 10:16

Соединенные Штаты перебросили на эстонскую авиабазу Эмари эскадрилью многоцелевых истребителей пятого поколения F-22 Raptor.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении командования ВВС США в Европе.

Истребители прибыли в Эстонию из Польши для "сдерживания агрессии в регионе Балтийского моря", отмечается в заявлении.

В начале апреля 12 истребителей F-22 были переброшены из США на польскую авиабазу Повидз для обеспечения миссии, дополняющей возможности объединенной противовоздушной и противоракетной обороны на восточном фланге НАТО.

Командование ВВС США в Европе также отметило, что в Латвии вооруженные силы Испании развернули систему противовоздушной обороны NASAMS, а британские истребители Typhoon, находящиеся в Эстонии, осуществляют патрулирование воздушного пространства над Балтикой.

F-22 Raptor представляет собой одноместный двухреактивный тактический истребитель пятого поколения, основанный на технологиях малозаметности. Максимальная скорость самолета – 2414 км/ч, масса – 19,7 тонны, дальность полета – 3000 километров.

F-22 Raptor считается первым самолетом пятого поколения в американской авиации. Он способен выполнять миссии "воздух-воздух" и "воздух-земля".

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Темы: ЭстонияСШАистребители
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