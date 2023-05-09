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США перекинули в Естонію винищувачі F-22

"Європейська правда"Вівторок, 9 травня 2023, 10:16

Сполучені Штати перекинули на естонську авіабазу Емарі ескадрилью багатоцільових винищувачів п'ятого покоління F-22 Raptor.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві командування ВПС США в Європі.

Винищувачі прибули в Естонію з Польщі для "стримування агресії в регіоні Балтійського моря", наголошується в заяві.

На початку квітня 12 винищувачів F-22 були перекинуті зі США на польську авіабазу Повідз для забезпечення місії, що доповнює можливості об'єднаної протиповітряної та протиракетної оборони на східному фланзі НАТО.

Командування ВПС США в Європі також зазначило, що в Латвії збройні сили Іспанії розгорнули систему протиповітряної оборони NASAMS, а британські винищувачі Typhoon, що перебувають в Естонії, здійснюють патрулювання повітряного простору над Балтикою.

F-22 Raptor – це одномісний двореактивний тактичний винищувач п'ятого покоління, заснований на технологіях малопомітності. Максимальна швидкість літака – 2414 км/год, маса – 19,7 тонни, дальність польоту – 3000 кілометрів.

F-22 Raptor вважається першим літаком п'ятого покоління в американській авіації. Він здатен виконувати місії "повітря-повітря" і "повітря-земля".

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Теми: ЕстоніяСШАвинищувачі
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