"Ненасытное общество": Зеленский объяснил, почему Россия усилила воздушные атаки

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Россия увеличила интенсивность атак ракетами и "Шахедами", потому что не смогла продемонстрировать своему обществу весомых побед до 9 мая, в частности захватить город Бахмут.

Источник: Офис президента Украины

Детали: Отвечая на вопросы представителей СМИ после переговоров с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве, Владимир Зеленский отметил, что военно-политическому руководству РФ надо что-то "продавать" своему обществу, но оно не имеет никаких весомых побед на поле боя.

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Прямая речь: "А ненасытное общество – оно там есть, и мы видим, как оно поддерживает те или иные радикальные действия, количество смертей. Они всегда радуются этому.

Бахмут "продать" не получилось, потому что не получилось захватить. Это была у них последняя важная операция – до 9 мая успеть это сделать.

Хотя, к сожалению, не существует уже там такого целого города, все разрушено абсолютно".