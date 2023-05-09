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"Ненажерливе суспільство": Зеленський пояснив, чому Росія посилила повітряні атаки

Олена РощінаВівторок, 9 травня 2023, 17:42
Ненажерливе суспільство: Зеленський пояснив, чому Росія посилила повітряні атаки
Володимир Зеленський, фото Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Росія збільшила інтенсивність атак ракетами й "Шахедами", бо не змогла продемонструвати своєму суспільству вагомих перемог до 9 травня, зокрема захопити місто Бахмут.

Джерело: Офіс президента України

Деталі: Відповідаючи на запитання представників ЗМІ після переговорів із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві, Володимир Зеленський зазначив, що військово-політичному керівництву РФ треба щось "продавати" своєму суспільству, але воно не має жодних вагомих перемог на полі бою.

Пряма мова: "А ненажерливе суспільство – воно там є, і ми бачимо, як воно підтримує ті чи інші радикальні дії, кількість смертей. Вони завжди радіють цьому. 

Бахмут "продати" не вийшло, тому що не вийшло захопити. Це була в них остання важлива операція – до 9 травня встигнути це зробити.

Хоч, на жаль, не існує вже там такого цілого міста, все зруйновано абсолютно".

Теми: ЗеленськийвійнаБахмутракетний удар
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