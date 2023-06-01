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Британская разведка: риторика Пригожина могла снять табу на разговоры о замене Путина

"Европейская правда"Четверг, 1 июня 2023, 09:58
Британская разведка: риторика Пригожина могла снять табу на разговоры о замене Путина
Евгений Пригожин. Фото пресс-службы "Конкорд"

В британской разведке предполагают, что серия критических к власти заявлений руководителя ЧВК Вагнера ослабила в России табу на разговоры о замене президента.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании о российско-украинской войне от 1 июня.

Аналитики обратили внимание на слова российского политика Бориса Надеждина в эфире НТВ 27 мая – он призвал в 2024 году выбрать нового президента, чтобы нормализовать отношения с Европой.

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Они отмечают, что Надеждин был заметным критиком войны с начала вторжения, но это вероятно первый призыв к замене Путина, прозвучавший на государственном телеканале РФ.

"За последние 15 месяцев РФ ввела невиданные с советских времен ограничения свободы слова. Впрочем, есть реалистичная вероятность, что последняя резкая риторика представителей националистических кругов, как владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, добавила смелости оппозиционным деятелям поднимать табуированные темы", – отмечается в тексте.

В предыдущем обзоре констатировали, что Россия все больше теряет инициативу в войне.

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Темы: ПригожинРосcияразведка
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