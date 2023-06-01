За сутки из-за обстрелов 7 человек погибли, еще 27 ранены

В результате российских атак за сутки погибли по меньшей мере 7 человек, еще 27 человек получили ранения.

Источник: сводка ОВА о ситуации в регионах по состоянию на 9:00

Детали: На Киевщине – ночная воздушная тревога, враг атаковал Киевскую область ракетами. Все цели уничтожены. На территории области попаданий не зафиксировано, пострадавшие отсутствуют. В результате падения обломков в одном из населенных пунктов было возгорание травяного настила - пожар ликвидирован. Оперативные группы продолжают работу по выявлению последствий атаки.

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В результате падения обломков сбитых ракет в Киеве три человека погибли, 16 получили ранения.

Черниговщина: за сутки - 5 обстрелов, из минометов и ствольной артиллерии, Новгород-Северский и Корюковский район. В одном из сел Корюковского района поврежден дом и линия электроснабжения. Без жертв

Сумщина: ночью врагом осуществлен артиллерийский обстрел (САУ) по территории Краснопольской громады. Предварительно - без последствий. Данные уточняются.

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В среду в течение дня россияне совершили 10 обстрелов. Зафиксировано 42 взрыва. Обстрелам подверглись Великописаревская, Эсманская, Краснопольская, Середино-Будская, Шалыгинская и Юнаковская громады.

Краснопольская громада: враг совершил артиллерийские обстрелы, в результате которых выбиты окна в двухэтажном доме, повреждены складские помещения фермерского хозяйства и 5 гражданских транспортных средств, повреждена водонапорная башня.

Запорожская: за сутки враг совершил 78 обстрелов по 20 населенным пунктам Запорожской области: авиаудар по Орехову, атаковал с БПЛА Ольговское, бил из РСЗО по Камышевахе, Железнодорожному, Красной Кринице, Полтавке, Егоровке и Степному, 70 артиллерийских обстрелов пришлось по Гуляйполю, Новоандреевке, Степногорску, Каменскому и другим селам на линии фронта. Обошлось без пострадавших.

23 новых сообщения о разрушении гражданских объектов: жилые и садовые дома, гаражи, хозяйственные постройки и другое имущество местных жителей.

Днепропетровщина: в среду днем враг обстрелял Марганецкую громаду Никопольского района. Бил из тяжелой артиллерии. Утром на Марганецкую громаду агрессор направил тяжелую артиллерию. Выпустил почти два десятка снарядов. Обошлось без жертв. Последствия атаки уточняются.

Харьковщина: за прошедшие сутки враг массированно обстрелял по меньшей мере 25 населенных пунктов.

На Слобожанском направлении нанес авиационный удар в районе Плетеновки, совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Уды, Гоптовка, Липцы, Стрелечья, Зеленое, Терновая, Старица, Гатище, Волчанск, Плетеновка, Волчанские Хутора, Огирцево, Малая Волчья, Варваровка, Чугуновка, Амбарное и Григорьевка.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия западнее Масютовки. Нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Западное, Масютовка, Кисловка, Берестовое.

Между селами Черноглазовка и Калиновое Богодуховского района во время проведения полевых работ подорвался на мине трактор. Пострадавших нет.

В результате обстрела Волчанска повреждены частные жилые дома, произошел пожар на двух силосах элеватора. Также горели 6 торговых павильонов ООО "Рынок", помещение библиотеки. Погиб гражданский мужчина 60 лет, ранения получила и была госпитализирована женщина.

Ночью россияне ударили по пгт Ковшаровка Купянского района управляемой авиационной бомбой. Зафиксировано попадание на территории местного стадиона. Поврежден забор и взрывной волной были выбиты окна в домах, расположенных поблизости.

За сутки пиротехники ГСЧС обследовали 9,3 га территории и обезвредили 84 взрывоопасных предмета.

Луганщина: противник пытался продавить нашу оборону возле Новоселовского и Стельмаховки на Сватовщине. Но, как и в районе Белогоровки, россияне вынуждены были с потерями отойти.

Враг ежедневно продолжает уничтожать наши села артиллерией. Недавно повреждения получил дом жителя Грековки - к счастью, хозяин не пострадал. Вчера также обстреляли Новоселовское, Невское и Белогоровку За сутки противник совершил - 103 обстрела (425 снарядов).

Донецкая область: за сутки россияне совершили 24 обстрела: ОТРК "Искандер", авиаудары (тип ракет не установлен), "КАБ - 250", РСЗО "Град", артиллерия, танк, миномет. Обстреляли 14 населенных пунктов, среди которых Красногоровка, Авдеевка, Часов Яр, Торецк, Константиновка, Славянск Повреждены 23 жилых дома (из них 2 - многоквартирных), здание шахтоуправления "Покровское", ферма, 3 гражданских автомобиля, гараж.

В Донецкой области: 2 погибших, 5 раненых.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 61 обстрел (309 снарядов), из них по г. Херсон - 11 обстрелов (57 снарядов).

Российские военные попали в районы 22 населенных пунктов области. Из-за обстрела поселка Днепровского Белозерской громады травмы несовместимые с жизнью получил 64 летний мужчина. Вражеский снаряд попал прямо в его дом.

По Широкой Балке Станиславской громады оккупанты прицельно ударили по жилому дому. Из-за обстрела ранения получил 3-летний ребенок. Обломками стекла девочке ранило голову. Ее госпитализировали в Херсон, сейчас врачи оказывают ребенку необходимую медпомощь.

Всего за сутки в результате российской агрессии 1 человек погиб, 5 - получили ранения.