За добу через обстріли 7 людей загинули, ще 27 поранені

Внаслідок російських обстрілів за добу загинули щонайменше 7 людей, ще 27 осіб дістали поранення.

Джерело: зведення ОВА про ситуацію в регіонах станом на 9:00

Деталі: На Київщині – нічна повітряна тривога. Ворог атакував ракетами. Всі цілі знищені. На території області влучань не зафіксовано, постраждалі відсутні. Внаслідок падіння уламків в одному з населених пунктів було загорання травяного настилу – пожежа ліквідована. Оперативні групи продовжують роботу з виявлення наслідків атаки.

Внаслідок падіння уламків збитих ракет в Києві троє людей загинули, 16 дістали поранення.

Чернігівщина: за добу – 5 обстрілів, із мінометів та ствольної артилерії, Новгород-Сіверський та Корюківський район. В одному із сіл Корюківського району пошкоджено будинок та лінію електропостачання. Без жертв

Сумщина: вночі ворогом здійснено артилерійський обстріл (САУ) по території Краснопільської громади. Попередньо – без наслідків. Дані уточнюються.

У середу протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів. Зафіксовано 42 вибухи. Обстрілів зазнали Великописарівська, Есманська, Краснопільська, Середино-Будська, Шалигінська та Юнаківська громади.

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Краснопільська громада: ворог здійснив артилерійські обстріли, внаслідок яких вибито вікна у двоповерховому будинку, пошкоджені складські приміщення фермерського господарства та 5 цивільних транспортних засобів, пошкоджено водонапірну башту.

Запорізька: за добу ворог здійснив 78 обстрілів по 20 населених пунктах Запорізької області: авіаудар по Оріхову, атакував з БПЛА Ольгівське, бив з РСЗВ по Комишувасі, Залізничному, Червоній Криниці, Полтавці, Єгорівці та Степовому, 70 артилерійських обстрілів прийшлося по Гуляйполю, Новоандріївці, Степногірську, Кам'янському та іншим селам на лінії фронту. Минулося без постраждалих.

23 нових повідомлення про руйнування цивільних об'єктів: житлові та садові будинки, гаражі, господарчі споруди та інше майно місцевих жителів.

Дніпропетровщина: у середу вдень ворог обстріляв Марганецьку громаду Нікопольського району. Бив з важкої артилерії. Вранці на Марганецьку громаду агресор спрямував важку артилерію. Випустив майже два десятки снарядів. Минулося без жертв. Наслідки атаки уточнюються.

Харківщина: протягом минулої доби ворог масовано обстріляв щонайменше 25 населених пунктів.

На Слобожанському напрямку завдав авіаційного удару в районі Плетенівки, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди, Гоптівка, Липці, Стрілеча, Зелене, Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Плетенівка, Вовчанські Хутори, Огірцеве, Мала Вовча, Варварівка, Чугунівка, Амбарне та Григорівка.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії західніше Масютівки. Завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Масютівка, Кислівка, Берестове.

Між селами Чорноглазівка та Калинове Богодухівського району під час проведення польових робіт підірвався на міні трактор. Постраждалих немає.

Внаслідок обстрілу Вовчанська пошкоджено приватні житлові будинки, сталася пожежа на двох силосах елеватору. Також горіли 6 торговельних павільйонів ТОВ "Ринок", приміщення бібліотеки. Загинув цивільний чоловік 60 років, поранення зазнала та була госпіталізована жінка.

Вночі росіяни вдарили по смт Ківшарівка Куп'янського району керованою авіаційною бомбою. Зафіксовано влучання на території місцевого стадіону. Пошкоджено паркан та вибуховою хвилею було вибито вікна в будинках, які розташовані поблизу.

За добу піротехніки ДСНС обстежили 9,3 га території та знешкодили 84 вибухонебезпечних предмети.

Луганщина: противник намагався продавити нашу оборону біля Новоселівського та Стельмахівки на Сватівщини. Але, як і в районі Білогорівки, росіяни вимушені були з втратами відійти.

Ворог щодня продовжує нищити наші села артилерією. Нещодавно пошкодження зазнав будинок жителя Греківки – на щастя, господар не постраждав. Вчора також обстріляли Новоселівське, Невське і Білогорівку За добу противник здійснив – 103 обстріли (425 снарядів).

Донеччина: за добу росіяни здійснили 24 обстріли: ОТРК "Іскандер", авіаудари (тип ракет не встановлено), "КАБ – 250", РСЗВ "Град", артилерія, танк, міномет. Обстріляли 14 населених пунктів, серед яких Красногорівка, Авдіївка, Часів Яр, Торецьк, Костянтинівка, Слов’янськ

Пошкоджено 23 житлових будинки (з них 2 – багатоквартирних), будівля шахтоуправління "Покровське", ферма, 3 цивільних автомобіля, гараж.

На Донеччині: 2 загиблих, 5 поранених.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 61 обстріл (309 снарядів), з них по м. Херсон – 11 обстрілів (57 снарядів).

Російські військові поцілили у райони 22 населених пунктів області. Через обстріл селища Дніпровського Білозерської громади травми несумісні з життям отримав 64 річний чоловік. Ворожий снаряд поцілив прямо в його будинок.

По Широкій Балці Станіславської громади окупанти прицільно вдарили по житловому будинку. Через обстріл поранення отримала 3-річна дитина. Уламками скла дівчинці поранило голову. Її шпиталізували до Херсона, нині лікарі надають дитині необхідну меддопомогу.

Всього за добу внаслідок російської агресії 1 людина загинула, 5 – дістали поранення.