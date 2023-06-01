У Путина построят новое бомбоубежище для чиновников: с операционными и спецсвязью

Управление делами президента РФ собирается построить новое бомбоубежище на территории Центральной клинической больницы в Москве, где лечатся высокопоставленные российские чиновники.

Источник: портал госзакупок РФ, meduza

Детали: Информация об этом появилась на портале госзакупок РФ 26 мая, начальная стоимость - 35 миллионов рублей (почти полмиллиона долларов).

В документации говорится о строительстве "защитного сооружения гражданской обороны" по адресу: ул. Маршала Тимошенко, д.15, где расположена московская ЦКБ, в которой лечатся высокопоставленные российские чиновники и политики.

Предусмотренные закупкой работы планируется завершить 20 декабря 2023 года.

В документах не указана площадь бомбоубежища и его вместимость, но из них можно узнать, что в "защитном сооружении гражданской обороны" в ЦКБ предусмотрены, например, операционные, предоперационные и перевязочные.

В проекте договора также указано, что в бомбоубежище необходимо предусмотреть работу систем спецсвязи "для должностных лиц, которые являются объектами государственной охраны", а также "оснастить помещения соответствующих должностных лиц техническими средствами защиты от утечки секретной информации".