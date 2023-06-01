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Членство Украины в НАТО пока невозможно – глава МИД Германии

"Европейская правда"Четверг, 1 июня 2023, 13:09

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявляет, что пока не может быть и речи о членстве Украины в НАТО, поскольку продолжается агрессивная война России.

Об этом она сказала перед неформальной встречей глав МИД стран-членов НАТО в Осло, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

По словам главы немецкого МИД, двери Альянса открыты для принятия новых членов. Это касается прежде всего Швеции, но также и Украины.

"В то же время понятно также, что мы не можем говорить о новом членстве в разгар войны", – сказала Бербок, комментируя вступление Украины.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, прибыв на саммит в Молдове, заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе в июле обсудят возможность членства Украины в Альянсе после того, как война с Россией закончится.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте также отметил, что НАТО на саммите в июле не сможет предложить полноправное членство Украине из-за агрессивной войны России.

Темы: НАТОМИД
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