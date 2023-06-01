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Воздушные силы объяснили, почему Украина не может атаковать пункты дислокации "Искандеров" в РФ

Валентина РоманенкоЧетверг, 1 июня 2023, 14:52
Воздушные силы объяснили, почему Украина не может атаковать пункты дислокации Искандеров в РФ
ЮРИЙ ИГНАТ. ФОТО - МЕДИАЦЕНТР УКРАИНА-УКРИНФОРМ

Киев не может наносить удары по пунктам дислокации оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", которые находятся на территории России, поскольку это нарушило бы взятые на себя Украиной обязательства перед международными партнерами.

Источник: спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в комментарии "Укринформу"

Прямая речь: "Мы не атакуем цели на территории России. Как говорит руководство государства, есть стратегия - мы обещали партнерам не атаковать вооружением, которое нам предоставляют".

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Детали: В то же время, по словам спикера Воздушных сил, в случае пусков ракет с временно оккупированных территорий, Украина будет применять все имеющееся вооружение.

Игнат при этом отметил, что Россия имеет дефицит ракет "Искандер", в противном случае их количество во время обстрелов было бы значительно больше. "Есть у них дефицит. Если бы они их не жалели, они бы их сотнями применяли", - сказал спикер.

Справка: Ракетный комплекс "Искандер" предназначен для поражения боевыми частями в обычном снаряжении малоразмерных и плоскостных целей в глубине оперативной территории войск противника. Предполагается, что может быть средством доставки тактического ядерного оружия.

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Наиболее вероятные цели: средства огневого поражения (ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня, дальнобойная артиллерия); средства противоракетной и противовоздушной обороны; самолеты и вертолеты на аэродромах; командные пункты и узлы связи; важнейшие объекты гражданской инфраструктуры.

Темы: ракетный ударРосcияВоздушные силы ВСУ
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