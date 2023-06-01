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Нацгвардейцы на прошлой неделе поразили 5 воздушных целей врага

Валентина РоманенкоЧетверг, 1 июня 2023, 15:53
Нацгвардейцы на прошлой неделе поразили 5 воздушных целей врага
иллюстративное фото НГУ

Подразделения противовоздушной обороны Национальной гвардии Украины на прошлой неделе поразили 5 воздушных целей оккупационных войск России.

Источник: заместитель директора Департамента планирования и применения ГУ НГУ полковник Николай Уршалович во время брифинга в Military Media Centre, цитирует пресс-служба Нацгвардии

Прямая речь: "На прошлой неделе стрелками-зенитчиками 15 бригады оперативного назначения в районе Малой Токмачки из ПЗРК "Игла" был сбит один штурмовик СУ-25 (пилот катапультировался), а второй СУ-25 был поврежден".

Детали: Кроме этого, по словам Уршаловича, на прошлой неделе личный состав 21 отдельной бригады охраны общественного порядка из стрелкового оружия уничтожил вражеский БпЛА на Херсонщине.

Также стрелок-зенитчик 4 бригады оперативного назначения солдат Павленко сбил из ПЗРК "Игла" крылатую ракету Х-101 (Х-555), а личный состав 25 бригады охраны общественного порядка из стрелкового оружия уничтожил вражеский БпЛА "Шахед-136", которые направлялись на столицу.

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Темы: НацгвардияПВОвойна
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