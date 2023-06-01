Нацгвардійці минулого тижня вразили 5 повітряних цілей ворога

Підрозділи протиповітряної оборони Національної гвардії України минулого тижня уразили 5 повітряних цілей окупаційних військ Росії.

Джерело: заступник директора Департаменту планування та застосування ГУ НГУ полковник Микола Уршалович під час брифінгу в Military Media Centre, цитує пресслужба Нацгвардії

Пряма мова: "Минулого тижня стрільцями-зенітниками 15 бригади оперативного призначення в районі Малої Токмачки з ПЗРК "Ігла" було збито один штурмовик СУ-25 (пілот катапультувався), а другий СУ-25 було пошкоджено".

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Деталі: Крім цього, за словами Уршаловича, минулого тижня особовий склад 21 окремої бригади охорони громадського порядку зі стрілецької зброї знищив ворожий БпЛА на Херсонщині.

Також стрілець-зенітник 4 бригади оперативного призначення солдат Павленко збив з ПЗРК "Ігла" крилату ракету Х-101(Х-555), а особовий склад 25 бригади охорони громадського порядку зі стрілецької зброї знищив ворожий БпЛА "Шахед-136", які прямували на столицю.