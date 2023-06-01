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Нидерланды хотят купить десятки танков Leopard 1 для Украины

"Европейская правда"Четверг, 1 июня 2023, 22:37
Нидерланды хотят купить десятки танков Leopard 1 для Украины
Танк Leopard, фото Getty Images

Правительство Нидерландов планирует закупить десятки танков Leopard 1 для поставки в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания NOS.

Поставщиком танков может стать швейцарская компания, сообщают источники в Гааге.

Для покупки танков все еще требуется разрешение швейцарского правительства, а оно хочет держаться подальше от войны с Россией, насколько это возможно.

Поставки оружия ставят нейтралитет под угрозу, говорили ранее швейцарцы. Поэтому соглашение о покупке танков еще не заключено.

В конце апреля было объявлено, что Нидерланды вместе с Данией покупают для Украины четырнадцать основных боевых танков Leopard 2-A4. Они закупаются у немецкой промышленности и будут доставлены в Украину в кратчайшие сроки после доработки, вероятно, в следующем году.

Эти четырнадцать танков вместе стоят около 165 миллионов евро, причем Нидерланды и Дания оплачивают половину этой суммы. Пока неизвестно, сколько будут стоить швейцарские танки Leopard 1.

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Ранее сообщалось, что швейцарский оборонный концерн Ruag официально подал правительству страны заявку на экспорт 96 танков Leopard 1.

Семь лет назад танки были приобретены в Италии. Швейцария хотела перепродать или разобрать их на запчасти.

Отмечалось, что Ruag хочет продать бронетехнику для дальнейшей отправки в Украину.  Сначала их отправят в Германию производителю оружия Rheinmetall, а затем в Украину.

Темы: танкиНидерландыпомощь Украинеоружие
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