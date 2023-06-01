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Нидерланды хотят купить десятки танков Leopard 1 для Украины

"Европейская правда"Четверг, 1 июня 2023, 22:37
Нидерланды хотят купить десятки танков Leopard 1 для Украины
Танк Leopard, фото Getty Images

Правительство Нидерландов планирует закупить десятки танков Leopard 1 для поставки в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания NOS.

Поставщиком танков может стать швейцарская компания, сообщают источники в Гааге.

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Для покупки танков все еще требуется разрешение швейцарского правительства, а оно хочет держаться подальше от войны с Россией, насколько это возможно.

Поставки оружия ставят нейтралитет под угрозу, говорили ранее швейцарцы. Поэтому соглашение о покупке танков еще не заключено.

В конце апреля было объявлено, что Нидерланды вместе с Данией покупают для Украины четырнадцать основных боевых танков Leopard 2-A4. Они закупаются у немецкой промышленности и будут доставлены в Украину в кратчайшие сроки после доработки, вероятно, в следующем году.

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Эти четырнадцать танков вместе стоят около 165 миллионов евро, причем Нидерланды и Дания оплачивают половину этой суммы. Пока неизвестно, сколько будут стоить швейцарские танки Leopard 1.

Ранее сообщалось, что швейцарский оборонный концерн Ruag официально подал правительству страны заявку на экспорт 96 танков Leopard 1.

Семь лет назад танки были приобретены в Италии. Швейцария хотела перепродать или разобрать их на запчасти.

Отмечалось, что Ruag хочет продать бронетехнику для дальнейшей отправки в Украину.  Сначала их отправят в Германию производителю оружия Rheinmetall, а затем в Украину.

Темы: танкиНидерландыпомощь Украинеоружие
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