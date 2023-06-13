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Обвиняемого в госизмене полковника Безъязыкова выпустили из-под стражи после 6,5 лет в изоляторе

Елена РощинаВторник, 13 июня 2023, 14:16
Обвиняемого в госизмене полковника Безъязыкова выпустили из-под стражи после 6,5 лет в изоляторе
Татьяна Катриченко, Иван Безъязыков и Маргарита Безъязыкова, фото из Facebook Tetiana Katrychenko

Киевский апелляционный суд до вынесения решения отпустил под подписку о невыезде разведчика Ивана Безъязыкова, который был обвинен в государственной измене после освобождения из плена. 

Источник: журналистка Татьяна Катриченко, которая опубликовала решение суда

Детали: Иван Безъязыков летом 2014 года попал в плен к россиянам в Донецкой области, из которого его освободили в июле 2016 года, а затем получил подозрение в сотрудничестве с оккупантами. 

7 апреля 2020 года Шевченковский райсуд Киева вынес приговор полковнику Вооруженных сил Украины и приговорил Ивана Безъязыкова к 13 годам заключения, но поскольку продолжается рассмотрение апелляционной жалобы, приговор не вступил в силу. 

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12 июня 2023 года коллегия судей Киевского апелляционного суда удовлетворила ходатайство Безъязыкова и его защиты и изменила меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство. 

Поэтому Иван Безъязыков освобожден из-под стражи после 6,5 лет пребывания в изоляторе временного содержания на Аскольдовом переулке и в Лукьяновском СИЗО. Пока суд отпустил его под подписку о невыезде.

 

Процесс в апелляционном суде еще продолжается, приближаются дебаты. 

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Прямая речь Катриченко: "Бывший пленный (попал в плен возле Степановки Донецкой области в августе 2014 года), провел в плену два года, а после обмена хотел рассказать, какие данные удалось как разведчику собрать в плену – о разведуправлении т.н. "днр", а получил подозрение по ст.111. Только потому, что кому-то что-то показалось, и кто-то стремился получить повышение за расследование этого дела. Как Маргарите, жене Ивана, сказал следователь: "Кто ваш муж? Полковник. И я хочу стать полковником". И стал".

Детали: Журналистка также добавила, что Иван Безъязыков, который в июле-августе 2014 года был начальником разведки сектора вдоль российской границы, попал в плен в августе 2014 года, когда шел с белым флагом забирать тела погибших по просьбе начальника штаба сектора Петра Ромигайло.

24 августа 2014 года его выхватили из толпы военнопленных, которых вели на "парад", и переместили в разведуправление т.н. "ДНР".

Безъязыкова склоняли к сотрудничеству, но он не согласился, заверила Катриченко.

Она заявила, что во время процесса в первой судебной инстанции не было озвучено ни одного доказательства, которое бы свидетельствовало о вине подсудимого.

Предыстория

  • Военного разведчика, полковника ВСУ Ивана Безъязыкова освободили из плена боевиков Донбасса 5 июля 2016 года.
  • В декабре 2016 года его задержали по подозрению в сотрудничестве с так называемой "ДНР". Служба безопасности Украины заявила, что полковника завербовали российские спецслужбы и он имел позывной "Дядя Ваня".
  • Позже СБУ обнародовала телефонные разговоры Безъязыкова и его жены с боевиками. На одной из записей сотрудник т.н. "министерства обороны ДНР" Эдуард Басурин утверждал, что Безъязыков работает на "ДНР" Шевченковский суд приобщил к делу расшифровки.
  • Жена Безъязыкова уверяла, что ее мужу предлагали сотрудничество и пытались вербовать, но он не согласился. Сам полковник объяснял, что в плену носил военную форму российского образца, потому что у него больше одежды не было, а оружие ему дали для участия в "инсценировке", чтобы склонить к переходу на сторону оккупантов майора Руслана Косинского.
  • В апреле 2020 года Шевченковский райсуд Киева приговорил Ивана Безъязыкова к 13 годам заключения по обвинению в государственной измене.

Темы: пленныеразведкаВооруженные силысуд
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