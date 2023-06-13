Обвиняемого в госизмене полковника Безъязыкова выпустили из-под стражи после 6,5 лет в изоляторе
Киевский апелляционный суд до вынесения решения отпустил под подписку о невыезде разведчика Ивана Безъязыкова, который был обвинен в государственной измене после освобождения из плена.
Источник: журналистка Татьяна Катриченко, которая опубликовала решение суда
Детали: Иван Безъязыков летом 2014 года попал в плен к россиянам в Донецкой области, из которого его освободили в июле 2016 года, а затем получил подозрение в сотрудничестве с оккупантами.
7 апреля 2020 года Шевченковский райсуд Киева вынес приговор полковнику Вооруженных сил Украины и приговорил Ивана Безъязыкова к 13 годам заключения, но поскольку продолжается рассмотрение апелляционной жалобы, приговор не вступил в силу.
12 июня 2023 года коллегия судей Киевского апелляционного суда удовлетворила ходатайство Безъязыкова и его защиты и изменила меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.
Поэтому Иван Безъязыков освобожден из-под стражи после 6,5 лет пребывания в изоляторе временного содержания на Аскольдовом переулке и в Лукьяновском СИЗО. Пока суд отпустил его под подписку о невыезде.
Процесс в апелляционном суде еще продолжается, приближаются дебаты.
Прямая речь Катриченко: "Бывший пленный (попал в плен возле Степановки Донецкой области в августе 2014 года), провел в плену два года, а после обмена хотел рассказать, какие данные удалось как разведчику собрать в плену – о разведуправлении т.н. "днр", а получил подозрение по ст.111. Только потому, что кому-то что-то показалось, и кто-то стремился получить повышение за расследование этого дела. Как Маргарите, жене Ивана, сказал следователь: "Кто ваш муж? Полковник. И я хочу стать полковником". И стал".
Детали: Журналистка также добавила, что Иван Безъязыков, который в июле-августе 2014 года был начальником разведки сектора вдоль российской границы, попал в плен в августе 2014 года, когда шел с белым флагом забирать тела погибших по просьбе начальника штаба сектора Петра Ромигайло.
24 августа 2014 года его выхватили из толпы военнопленных, которых вели на "парад", и переместили в разведуправление т.н. "ДНР".
Безъязыкова склоняли к сотрудничеству, но он не согласился, заверила Катриченко.
Она заявила, что во время процесса в первой судебной инстанции не было озвучено ни одного доказательства, которое бы свидетельствовало о вине подсудимого.
Предыстория:
- Военного разведчика, полковника ВСУ Ивана Безъязыкова освободили из плена боевиков Донбасса 5 июля 2016 года.
- В декабре 2016 года его задержали по подозрению в сотрудничестве с так называемой "ДНР". Служба безопасности Украины заявила, что полковника завербовали российские спецслужбы и он имел позывной "Дядя Ваня".
- Позже СБУ обнародовала телефонные разговоры Безъязыкова и его жены с боевиками. На одной из записей сотрудник т.н. "министерства обороны ДНР" Эдуард Басурин утверждал, что Безъязыков работает на "ДНР" Шевченковский суд приобщил к делу расшифровки.
- Жена Безъязыкова уверяла, что ее мужу предлагали сотрудничество и пытались вербовать, но он не согласился. Сам полковник объяснял, что в плену носил военную форму российского образца, потому что у него больше одежды не было, а оружие ему дали для участия в "инсценировке", чтобы склонить к переходу на сторону оккупантов майора Руслана Косинского.
- В апреле 2020 года Шевченковский райсуд Киева приговорил Ивана Безъязыкова к 13 годам заключения по обвинению в государственной измене.