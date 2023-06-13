Звинуваченого у держзраді полковника Без’язикова випустили з-під варти після 6,5 років в ізоляторі

Київський апеляційний суд до винесення рішення відпустив під підписку про невиїзд розвідника Івана Без’язикова, якого було звинувачено у державній зраді після звільнення з полону.

Джерело: журналістка Тетяна Катриченко, яка опублікувала ухвалу суду

Деталі: Іван Без’язиков влітку 2014 року потрапив у полон до росіян на Донеччині, з якого його звільнили в липні 2016 року, а потім отримав підозру у співпраці з окупантами.

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7 квітня 2020 року Шевченківський райсуд Києва виніс вирок полковнику Збройних сил України і засудив Івана Без’язикова до 13 років ув'язнення, але оскільки триває розгляд апеляційної скарги, вирок не набув чинності.

12 червня 2023 року колегія суддів Київського апеляційного суду задовольнила клопотання Без’язикова та його захисту й змінила запобіжний захід із тримання під вартою на особисте зобов'язання.

Відтак Івана Без’язикова звільнено з-під варти після 6,5 років перебування в ізоляторі тимчасового тримання на Аскольдовому провулку та в Лук’янівському СІЗО. Поки суд відпустив його під підписку про невиїзд.

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Процес в апеляційному суді ще триває, наближаються дебати.

Пряма мова Катриченко: "Колишній полонений (потрапив у полон біля Степанівки Донецької області у серпні 2014 року), провів у полоні два роки, а після обміну прагнув розповісти, які дані вдалося як розвіднику назбирати у полоні – про розвідуправління т.з. "днр", натомість отримав підозру по ст.111. Лише тому, що комусь щось здалося, і хтось прагнув отримати підвищення за розслідування цієї справи. Як Маргариті, дружині Івана, сказав слідчий: "Хто ваш чоловік? Полковник. І я хочу стати полковником". І став".

Деталі: Журналістка також додала, що Іван Без’язиков, який у липні-серпні 2014 року був начальником розвідки сектора вздовж російського кордону, потрапив у полон у серпні 2014 року, коли йшов із білим прапором забирати тіла загиблих на прохання начальника штабу сектора Петра Ромигайла.

24 серпня 2014 року його вихопили з натовпу військовополонених, яких вели на "парад", та перемістили до розвідуправління т.з. "ДНР".

Без’язикова схиляли до співпраці, але він не погодився, запевнила Катриченко.

Вона заявила, що під час процесу у першій інстанції не було озвучено жодного доказу, який би свідчив про вину підсудного.

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