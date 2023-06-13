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Звинуваченого у держзраді полковника Без’язикова випустили з-під варти після 6,5 років в ізоляторі

Олена РощінаВівторок, 13 червня 2023, 14:16
Звинуваченого у держзраді полковника Без’язикова випустили з-під варти після 6,5 років в ізоляторі
Тетяна Катриченко, Іван Без’язиков і Маргарита Без’язикова, фото з Facebook Tetiana Katrychenko

Київський апеляційний суд до винесення рішення відпустив під підписку про невиїзд розвідника Івана Без’язикова, якого було звинувачено у державній зраді після звільнення з полону. 

Джерело: журналістка Тетяна Катриченко, яка опублікувала ухвалу суду

Деталі: Іван Без’язиков влітку 2014 року потрапив у полон до росіян на Донеччині, з якого його звільнили в липні 2016 року, а потім отримав підозру у співпраці з окупантами. 

7 квітня 2020 року Шевченківський райсуд Києва виніс вирок полковнику Збройних сил України і засудив Івана Без’язикова до 13 років ув'язнення, але оскільки триває розгляд апеляційної скарги, вирок не набув чинності. 

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12 червня 2023 року колегія суддів Київського апеляційного суду задовольнила клопотання Без’язикова та його захисту й змінила запобіжний захід із тримання під вартою на особисте зобов'язання. 

Відтак Івана Без’язикова звільнено з-під варти після 6,5 років перебування в ізоляторі тимчасового тримання на Аскольдовому провулку та в Лук’янівському СІЗО. Поки суд відпустив його під підписку про невиїзд.

 

Процес в апеляційному суді ще триває, наближаються дебати. 

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова Катриченко: "Колишній полонений (потрапив у полон біля Степанівки Донецької області у серпні 2014 року), провів у полоні два роки, а після обміну прагнув розповісти, які дані вдалося як розвіднику назбирати у полоні – про розвідуправління т.з. "днр", натомість отримав підозру по ст.111. Лише тому, що комусь щось здалося, і хтось прагнув отримати підвищення за розслідування цієї справи. Як Маргариті, дружині Івана, сказав слідчий: "Хто ваш чоловік? Полковник. І я хочу стати полковником". І став".

Деталі: Журналістка також додала, що Іван Без’язиков, який у липні-серпні 2014 року був начальником розвідки сектора вздовж російського кордону, потрапив у полон у серпні 2014 року, коли йшов із білим прапором забирати тіла загиблих на прохання начальника штабу сектора Петра Ромигайла.

24 серпня 2014 року його вихопили з натовпу військовополонених, яких вели на "парад", та перемістили до розвідуправління т.з. "ДНР".

Без’язикова схиляли до співпраці, але він не погодився, запевнила Катриченко.

Вона заявила, що під час процесу у першій інстанції не було озвучено жодного доказу, який би свідчив про вину підсудного.

Передісторія:

  • Військового розвідника, полковника ЗСУ Івана Без'язикова звільнили з полону бойовиків Донбасу 5 липня 2016 року.
  • У грудні 2016 року його затримали за підозрою у співпраці з так званою "ДНР". Служба безпеки України заявила, що полковника завербували російські спецслужби і він мав позивний "Дядя Ваня".
  • Пізніше СБУ оприлюднила телефонні розмови Без'язикова і його дружини з бойовиками. На одному із записів співробітник т.зв. "міністерства оборони ДНР" Едуард Басурін стверджував, що Без'язиков працює на "ДНР". Шевченківський суд долучив до справи розшифровки.
  • Дружина Без'язикова запевняла, що її чоловікові пропонували співпрацю і намагалися вербувати, але він не погодився. Сам полковник пояснював, що в полоні носив військову форму російського зразка, бо в нього більше одягу не було, а зброю йому дали для участі в "інсценуванні", щоб схилити до переходу на бік окупантів майора Руслана Косинського.
  • У квітні 2020 року Шевченківський райсуд Києва засудив Івана Без'язикова до 13 років ув'язнення за звинуваченням у державній зраді.

Теми: полоненірозвідкаЗбройні силисуд
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