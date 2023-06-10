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Море превращается в свалку и кладбище животных - ГПСУ о последствиях подрыва ГЭС

Роман ПетренкоСуббота, 10 июня 2023, 12:30
Море превращается в свалку и кладбище животных - ГПСУ о последствиях подрыва ГЭС
фото и видео гпсу

В Одесской области пограничники фиксируют последствия российского экоцида, по их словам море "превращается в свалку и кладбище животных".

Источник: ГПСУ

Детали: По данным пограничников, в море плавают дома, мебель, бытовая техника, автомобили. Также начинается мор рыб.

 

ГПСУ отметили, что вода несет мины и боеприпасы и просят людей быть осторожными.

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  • Подрыв Каховской ГЭС вызвал экологическую катастрофу. Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация. Вследствие подрыва дамбы Каховской ГЭС начались проблемы с подачей воды в Кривом Роге, Марганце и Никополе.
  • Владимир Зеленский отметил, что созданная россиянами катастрофа на Каховской ГЭС не остановит Украину в деоккупации собственных территорий и не увеличила шансы оккупантов остаться на этой территории. 

Темы: Каховская ГЭСОдесская областьЧерное море
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