Море превращается в свалку и кладбище животных - ГПСУ о последствиях подрыва ГЭС

В Одесской области пограничники фиксируют последствия российского экоцида, по их словам море "превращается в свалку и кладбище животных".

Источник: ГПСУ

Детали: По данным пограничников, в море плавают дома, мебель, бытовая техника, автомобили. Также начинается мор рыб.

ГПСУ отметили, что вода несет мины и боеприпасы и просят людей быть осторожными.

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