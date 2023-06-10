Море превращается в свалку и кладбище животных - ГПСУ о последствиях подрыва ГЭС
Суббота, 10 июня 2023, 12:30
В Одесской области пограничники фиксируют последствия российского экоцида, по их словам море "превращается в свалку и кладбище животных".
Источник: ГПСУ
Детали: По данным пограничников, в море плавают дома, мебель, бытовая техника, автомобили. Также начинается мор рыб.
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ГПСУ отметили, что вода несет мины и боеприпасы и просят людей быть осторожными.
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Предыстория:
- В ночь на 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую гидроэлектростанцию, разрушив машинный зал и плотину, станцию невозможно восстановить. Укргидроэнерго ожидает срабатывания водохранилища в течение следующих 4 дней. Обмеление Каховского водохранилища угрожает безопасности Запорожской атомной электростанции.
- Подрыв Каховской ГЭС вызвал экологическую катастрофу. Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация. Вследствие подрыва дамбы Каховской ГЭС начались проблемы с подачей воды в Кривом Роге, Марганце и Никополе.
- Владимир Зеленский отметил, что созданная россиянами катастрофа на Каховской ГЭС не остановит Украину в деоккупации собственных территорий и не увеличила шансы оккупантов остаться на этой территории.