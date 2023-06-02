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США помогут Украине построить "армию будущего" – Блинкен

Пятница, 2 июня 2023, 16:33

США продолжат поддерживать Украину и помогут ей построить "армию будущего".

Об этом во время визита в Финляндию заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По его словам, такая армия будет включать "современные военно-воздушные силы, интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону, современные танки и бронемашины, национальный потенциал по производству боеприпасов, а также обучение для поддержания боеготовности сил и средств".

Блинкен подчеркнул, что США будут поощрять мирные инициативы для Украины со стороны других.

В то же время Вашингтон будет продолжать поддерживать Украину в военном плане, поскольку предпосылкой эффективной дипломатии является способность Киева сдерживать и защищаться от агрессии, добавил госсекретарь.

Напомним, Соединенные Штаты в среду объявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи на сумму 300 миллионов долларов.

Новый пакет военной помощи США содержит дополнительные средства противовоздушной обороны, артиллерию, противотанковые средства и боеприпасы, в частности для стрелкового оружия.

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В частности, речь идет о дополнительных боеприпасах для систем противовоздушной обороны Patriot, ракеты AIM-7 для противовоздушной обороны, системы противовоздушной обороны Avenger, зенитные комплексы Stinger, высокоточные авиационные боеприпасы, авиационные ракеты Zuni и боеприпасы для беспилотных авиационных систем.

Темы: Блинкен
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