Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США допоможуть Україні побудувати "армію майбутнього" – Блінкен

П'ятниця, 2 червня 2023, 16:33

США продовжать підтримувати Україну і допоможуть їй побудувати "армію майбутнього".

Про це під час візиту до Фінляндії заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За його словами, така армія включатиме "сучасні військово-повітряні сили, інтегровану протиповітряну і протиракетну оборону, сучасні танки і бронемашини, національний потенціал з виробництва боєприпасів, а також навчання для підтримання боєготовності сил і засобів".

Блінкен наголосив, що США заохочуватимуть мирні ініціативи для України з боку інших.

Водночас Вашингтон продовжуватиме підтримувати Україну у військовому плані, оскільки передумовою ефективної дипломатії є здатність Києва стримувати та захищатися від агресії, додав держсекретар.

Нагадаємо, Сполучені Штати в середу оголосили про виділення Україні чергового пакета військової допомоги на суму 300 мільйонів доларів.

Новий пакет військової допомоги США містить додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерію, протитанкові засоби та боєприпаси, зокрема для стрілецької зброї.

ВІДЕО ДНЯ

Зокрема, йдеться про додаткові боєприпаси для систем протиповітряної оборони Patriot, ракети AIM-7 для протиповітряної оборони, системи протиповітряної оборони Avenger, зенітні комплекси Stinger, високоточні авіаційні боєприпаси, авіаційні ракети Zuni та боєприпаси для безпілотних авіаційних систем.

Теми: Блінкен
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 02:10В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога

Українські пілоти ще не вирушали на навчання за кордон – Повітряні сили

Оновлено від 17:05На Бахмутському напрямку українська армія просувається вперед, займає висоти – Маляр

відео, фотоУ російському Сибіру палає підстанція, ЗМІ повідомляють про вибух

У Вірменії заявили про проблеми через членство в ОДКБ

Генерал Міллі: Україна дуже добре підготувалася до контрнаступу

Усі новини...
Блінкен
Блінкен закликав режим Лукашенка звільнити всіх політичних в'язнів
Блінкен уперше допустив визнання РФ спонсором тероризму: "Ніколи не кажи "ніколи"
Україна має все необхідне, щоб звільнити землі, захоплені з 24 лютого – Блінкен
Останні новини
04:30
У контрнаступі Сили оборони повинні використати слабкі місця в позиціях РФ – Пентагон
04:10
У Деснянському районі Києва уламки впали на проїжджу частину, є пошкодження – КМВА
03:20
У Києві пролунали вибухи, працювала ППО
02:36
оновлено від 02:10В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
01:50
Терехов повідомив про наслідки ракетного удару по Харкову
01:03
На підступах до Києва та області повідомляли про роботу ППО
00:52
Ворог вдарив по Сумщині – зафіксовано 94 вибухи за добу
00:02
Одному з найбагатших людей Фінляндії виписали 121 тисячу євро штрафу за перевищення швидкості
00:00
Оновлено від 22.35Окупанти атакували Харків ракетами С-300, в області пошкодили аміакопровід – ОВА
23:48
Кулеба: Вільнюс має "підтягнути" НАТО до реальності, рішення Бухареста від неї максимально відірване
Усі новини...
Реклама: