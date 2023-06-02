Зеленский рассказал, с какими странами вел переговоры о "коалиции Patriot"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсуждал вопрос создания "коалиции Patriot" с теми странами, которые ранее были готовы присоединиться к "коалиции истребителей".

Об этом он сказал во время пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом, сообщает "Европейская правда".

"У нас были очень важные разговоры с Германией, Данией, Нидерландами. Я говорил преимущественно со странами, с которыми мы говорили об "авиационной коалиции", – отметил Зеленский.

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По его словам, участие в коалиции могут принять не только страны, которые имеют комплексы Patriot.

"У кого-то есть политические возможности, личные отношения с теми представителями стран, у которых есть эти системы, у кого-то есть деньги", – добавил Зеленский.

Он отметил, что Украина знает, без какого количества Patriot ей будет сложно, а также подчеркнул, что задача украинской стороны – 100% пораженных целей.

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Напомним, 1 июня по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Молдове президент Украины Владимир Зеленский выступил за создание "коалиции Patriot". Эту инициативу поддержал премьер Нидерландов.

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