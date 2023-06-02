Зеленський розповів, з якими країнами вів переговори про "коаліцію Patriot"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що обговорював питання створення "коаліції Patriot" з тими країнами, які раніше були готові приєднатися до "коаліції винищувачів".

Про це він сказав під час пресконференції з президентом Естонії Аларом Карісом, повідомляє "Європейська правда".

"В нас були дуже важливі розмови з Німеччиною, Данією, Нідерландами. Я говорив переважно з країнами, з якими ми говорили про "авіаційну коаліцію", – зазначив Зеленський.

За його словами, участь у коаліції можуть взяти не тільки країни, які мають комплекси Patriot.

"У когось є політичні можливості, особисті стосунки з тими представниками країн, у яких є ці системи, у когось є гроші", – додав Зеленський.

Він зауважив, що Україна знає, без якої кількості Patriot їй буде складно, а також наголосив, що завдання української сторони – 100% уражених цілей.

Нагадаємо, 1 червня після прибуття на саміт Європейської політичної спільноти у Молдові президент України Володимир Зеленський виступив за створення "коаліції Patriot". Цю ініціативу підтримав прем’єр Нідерландів.

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