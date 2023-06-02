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Глава МИД Германии: Арест Путина для Гааги законен, международное право четкое

"Европейская правда"Пятница, 2 июня 2023, 21:57
Глава МИД Германии: Арест Путина для Гааги законен, международное право четкое
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Фото Getty Images

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает законным арест президента РФ Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда в Гааге.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Zeit, она сказала после заседания Совета государств Балтийского моря в городе Висмар в пятницу.

Бербок призвала уважать международное право на фоне возможного ареста Путина на саммите БРИКС в Южной Африке.

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"Международное право является четким на данный момент. Международное право четко дает понять: военные преступники, те, кто несет ответственность за ведение агрессивных войн, они будут привлечены к ответственности в определенный момент", – сказала она.

Как известно, Путин может поехать на саммит группы государств БРИКС в Йоханнесбурге, что в Южной Африке, в августе. Поскольку ЮАР подписала Римский статут МУС, она будет обязана арестовать российского президента при въезде в страну.

Как считает глава немецкого МИД, встреча БРИКС дает понять, что жестокая агрессивная война и нарушение международного порядка имеют последствия для каждого агрессора и военного преступника, и после этого "нельзя больше просто участвовать в международных конференциях".

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"Это еще раз дает понять, что эта российская агрессивная война не является сугубо европейским делом, а затрагивает весь мир", – считает Бербок.

Напомним, в марте Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, считая его виновным в незаконной депортации тысяч детей из Украины. Выдача ордера означает, что Путина могут арестовать, если он поедет в любую страну-член Международного уголовного суда.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Путин "заслуживает того, чтобы быть осужденным" и доставленным в Гаагу.

Подробнее о том, как должны преследовать РФ за преступление агрессии, в видеоинтервью "ЕвроПравде" рассказал главный представитель Украины по вопросам, касающимся международного юридического преследования РФ, Антон Кориневич.

Темы: ГерманияПутинарестГаагский трибунал
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