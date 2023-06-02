Глава МИД Германии: Арест Путина для Гааги законен, международное право четкое

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает законным арест президента РФ Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда в Гааге.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Zeit, она сказала после заседания Совета государств Балтийского моря в городе Висмар в пятницу.

Бербок призвала уважать международное право на фоне возможного ареста Путина на саммите БРИКС в Южной Африке.

"Международное право является четким на данный момент. Международное право четко дает понять: военные преступники, те, кто несет ответственность за ведение агрессивных войн, они будут привлечены к ответственности в определенный момент", – сказала она.

Как известно, Путин может поехать на саммит группы государств БРИКС в Йоханнесбурге, что в Южной Африке, в августе. Поскольку ЮАР подписала Римский статут МУС, она будет обязана арестовать российского президента при въезде в страну.

Как считает глава немецкого МИД, встреча БРИКС дает понять, что жестокая агрессивная война и нарушение международного порядка имеют последствия для каждого агрессора и военного преступника, и после этого "нельзя больше просто участвовать в международных конференциях".

"Это еще раз дает понять, что эта российская агрессивная война не является сугубо европейским делом, а затрагивает весь мир", – считает Бербок.

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Напомним, в марте Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, считая его виновным в незаконной депортации тысяч детей из Украины. Выдача ордера означает, что Путина могут арестовать, если он поедет в любую страну-член Международного уголовного суда.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Путин "заслуживает того, чтобы быть осужденным" и доставленным в Гаагу.

Подробнее о том, как должны преследовать РФ за преступление агрессии, в видеоинтервью "ЕвроПравде" рассказал главный представитель Украины по вопросам, касающимся международного юридического преследования РФ, Антон Кориневич.