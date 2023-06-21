Гибель людей перед закрытым укрытием: суд "окольцевал" браслетом чиновника КГГА

Суд отправил под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета слежения подозреваемого в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, директора Департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука.

Источник: спикеррь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии УП, прокуратура в Telegram

Детали: На заседании 21 июня Голосеевский районный суд города Киева в полном объеме удовлетворил ходатайство прокурора и избрал самую строгую меру пресечения, которую возможно применить с учетом требований законодательства, - круглосуточный домашний арест (2 месяца) с ношением электронного прибора контроля.

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На подозреваемого также возложены обязанности: прибывать к следователю, прокурору или суду по первому требованию; сообщать следователю, прокурору или суду об изменении места своего проживания; воздержаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми в указанном уголовном производстве, за исключением участия в процессуальных действиях; сдать на хранение паспорт для выезда за границу.

Что предшествовало: В деле о гибели людей из-за недопуска к укрытию правоохранители сообщили о подозрении директору Департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Роману Ткачуку.

По мнению следствия, ненадлежащее исполнением служебных обязанностей директором Департамента и отсутствие с его стороны контроля за содержанием и состоянием готовности укрытий привело к гибели и травмированию людей на пороге закрытого простого укрытия, что является тяжелыми последствиями.

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