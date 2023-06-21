Гибель людей перед закрытым укрытием: суд "окольцевал" браслетом чиновника КГГА
Суд отправил под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета слежения подозреваемого в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, директора Департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука.
Источник: спикеррь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии УП, прокуратура в Telegram
Детали: На заседании 21 июня Голосеевский районный суд города Киева в полном объеме удовлетворил ходатайство прокурора и избрал самую строгую меру пресечения, которую возможно применить с учетом требований законодательства, - круглосуточный домашний арест (2 месяца) с ношением электронного прибора контроля.
На подозреваемого также возложены обязанности: прибывать к следователю, прокурору или суду по первому требованию; сообщать следователю, прокурору или суду об изменении места своего проживания; воздержаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми в указанном уголовном производстве, за исключением участия в процессуальных действиях; сдать на хранение паспорт для выезда за границу.
Что предшествовало: В деле о гибели людей из-за недопуска к укрытию правоохранители сообщили о подозрении директору Департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Роману Ткачуку.
По мнению следствия, ненадлежащее исполнением служебных обязанностей директором Департамента и отсутствие с его стороны контроля за содержанием и состоянием готовности укрытий привело к гибели и травмированию людей на пороге закрытого простого укрытия, что является тяжелыми последствиями.
Предыстория:
- В ночь на 1 июня 2023 года во время ракетной атаки российских оккупантов в столице погибли три человека, в том числе ребенок 2013 года рождения. Жители пытались попасть в укрытие поликлиники в Деснянском районе, но двери были закрыты.
- По данному факту было начато уголовное производство. А власти решили провести проверки бомбоубежищ.
- 3 июня Голосеевский суд Киева избрал меру пресечения подозреваемым по делу о закрытом укрытии в поликлинике, возле которой ночью 1 июня погибли три человека в Деснянском районе столицы. Всех чиновников суд отпустил под домашний арест, а охранника поликлиники отправил под стражу на два месяца без права внесения залога.
- Прокуратура объясняла, что просила арест для охранника Вадима Мошкина и круглосуточный домашний арест для чиновников, потому что именно охранник не открыл дверь, чтобы пустить жителей в бомбоубежище.
- 5 июня министр стратегической промышленности Александр Камышин заявил, что ситуация с бомбоубежищами в столице − критическая, потому что половина из проверенных укрытий не готова принимать людей.