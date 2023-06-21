Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гибель людей перед закрытым укрытием: суд "окольцевал" браслетом чиновника КГГА

Валентина РоманенкоСреда, 21 июня 2023, 12:26
Гибель людей перед закрытым укрытием: суд окольцевал браслетом чиновника КГГА
РОМАН ТКАЧУК. ФОТО: О.САМСОНОВ

Суд отправил под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета слежения подозреваемого в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, директора Департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука.

Источник: спикеррь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии УП,  прокуратура в Telegram

Детали: На заседании 21 июня Голосеевский районный суд города Киева в полном объеме удовлетворил ходатайство прокурора и избрал самую строгую меру пресечения, которую возможно применить с учетом требований законодательства, - круглосуточный домашний арест (2 месяца) с ношением электронного прибора контроля.

На подозреваемого также возложены обязанности: прибывать к следователю, прокурору или суду по первому требованию; сообщать следователю, прокурору или суду об изменении места своего проживания; воздержаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми в указанном уголовном производстве, за исключением участия в процессуальных действиях; сдать на хранение паспорт для выезда за границу.

Реклама:

Что предшествовало: В деле о гибели людей из-за недопуска к укрытию правоохранители сообщили о подозрении директору Департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Роману Ткачуку.

По мнению следствия, ненадлежащее исполнением служебных обязанностей директором Департамента и отсутствие с его стороны контроля за содержанием и состоянием готовности укрытий привело к гибели и травмированию людей на пороге закрытого простого укрытия, что является тяжелыми последствиями.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В ночь на 1 июня 2023 года во время ракетной атаки российских оккупантов в столице погибли три человека, в том числе ребенок 2013 года рождения. Жители пытались попасть в укрытие поликлиники в Деснянском районе, но двери были закрыты
  • По данному факту было начато уголовное производство. А власти решили провести проверки бомбоубежищ.
  • 3 июня Голосеевский суд Киева избрал меру пресечения подозреваемым по делу о закрытом укрытии в поликлинике, возле которой ночью 1 июня погибли три человека в Деснянском районе столицы. Всех чиновников суд отпустил под домашний арест, а охранника поликлиники отправил под стражу на два месяца без права внесения залога.
  • Прокуратура объясняла, что просила арест для охранника Вадима Мошкина и круглосуточный домашний арест для чиновников, потому что именно охранник не открыл дверь, чтобы пустить жителей в бомбоубежище.
  • 5 июня министр стратегической промышленности Александр Камышин заявил, что ситуация с бомбоубежищами в столице − критическая, потому что половина из проверенных укрытий не готова принимать людей.

Темы: укрытиеКиевКГГАпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Во время мятежа "Вагнера" союзники просили Украину не бить по России – CNN

ISW: Путин нуждается в силах "Вагнера", а тем, кто поедет за Пригожиным, не простит

США заявили, что продолжат давление на ЧВК "Вагнер"

США не видят признаков того, что Россия готова подорвать ЗАЭС или применить ядерное оружие − Кирби

фотоЖена "слуги" Торохтия во время войны купила недвижимость в Болгарии – СМИ

фотоВо Франковске произошла стрельба, есть раненый

Все новости...
укрытие
Барабаны, овощерезки, кухонные комбайны: силовики проверяют закупки для укрытий и согласие КГГА
Гибель людей перед закрытым укрытием: объявили подозрение чиновнику КГГА
Закупка барабанов для укрытий: договор более чем на 800 тысяч разорвали
Последние новости
11:29
Курс валют на 27 июня: наличный евро дорожает
11:25
видео"Мой лучший чемпионат Европы": как толкательница ядра выступила за сборную Бельгии в беге с барьерами
11:20
ФСБ заявила, что дело о "мятеже Пригожина" прекращено
11:16
"Вагнер" начал передавать тяжелое вооружение Минобороны РФ – росСМИ
11:00
G7 обсуждала риски для ядерных запасов РФ из-за попытки мятежа – СМИ
10:39
Агросектор в коме: анализ свежеопубликованных данных Госстата
10:32
Оккупанты заявили, что в Крыму неизвестные повредили железнодорожную дорогу
10:31
Лидер пророссийской партии Болгарии призвал к уничтожению оппонентов
10:15
Растрата полмиллиона гривень: эксдиректор предприятия "Укроборонпрома" получил подозрение
10:07
Не Чернобыль и не Фукусима: ученая рассказала о вероятных последствиях теракта на Запорожской АЭС
Все новости...
Реклама: