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Гибель людей перед закрытым укрытием: суд "окольцевал" браслетом чиновника КГГА

Валентина РоманенкоСреда, 21 июня 2023, 12:26
Гибель людей перед закрытым укрытием: суд окольцевал браслетом чиновника КГГА
РОМАН ТКАЧУК. ФОТО: О.САМСОНОВ

Суд отправил под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета слежения подозреваемого в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, директора Департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука.

Источник: спикеррь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии УП,  прокуратура в Telegram

Детали: На заседании 21 июня Голосеевский районный суд города Киева в полном объеме удовлетворил ходатайство прокурора и избрал самую строгую меру пресечения, которую возможно применить с учетом требований законодательства, - круглосуточный домашний арест (2 месяца) с ношением электронного прибора контроля.

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На подозреваемого также возложены обязанности: прибывать к следователю, прокурору или суду по первому требованию; сообщать следователю, прокурору или суду об изменении места своего проживания; воздержаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми в указанном уголовном производстве, за исключением участия в процессуальных действиях; сдать на хранение паспорт для выезда за границу.

Что предшествовало: В деле о гибели людей из-за недопуска к укрытию правоохранители сообщили о подозрении директору Департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Роману Ткачуку.

По мнению следствия, ненадлежащее исполнением служебных обязанностей директором Департамента и отсутствие с его стороны контроля за содержанием и состоянием готовности укрытий привело к гибели и травмированию людей на пороге закрытого простого укрытия, что является тяжелыми последствиями.

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Предыстория:

  • В ночь на 1 июня 2023 года во время ракетной атаки российских оккупантов в столице погибли три человека, в том числе ребенок 2013 года рождения. Жители пытались попасть в укрытие поликлиники в Деснянском районе, но двери были закрыты
  • По данному факту было начато уголовное производство. А власти решили провести проверки бомбоубежищ.
  • 3 июня Голосеевский суд Киева избрал меру пресечения подозреваемым по делу о закрытом укрытии в поликлинике, возле которой ночью 1 июня погибли три человека в Деснянском районе столицы. Всех чиновников суд отпустил под домашний арест, а охранника поликлиники отправил под стражу на два месяца без права внесения залога.
  • Прокуратура объясняла, что просила арест для охранника Вадима Мошкина и круглосуточный домашний арест для чиновников, потому что именно охранник не открыл дверь, чтобы пустить жителей в бомбоубежище.
  • 5 июня министр стратегической промышленности Александр Камышин заявил, что ситуация с бомбоубежищами в столице − критическая, потому что половина из проверенных укрытий не готова принимать людей.

Темы: укрытиеКиевКГГАпрокуратура
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