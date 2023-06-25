ISW прогнозирует, как Лукашенко воспользуется "деэскалацией" мятежа Пригожина

Специалисты Института изучения войны сообщили, что белорусский диктатор Александр Лукашенко воспользуется посредничеством в урегулировании мятежа Евгения Пригожина и будет задерживать формализацию Союзного государства России и Беларуси или предотвращать использование Путиным белорусских сил в Украине.

Источник: ISW

Детали: В обзоре проанализировали ситуацию с мятежом ЧВК "Вагнера".

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Аналитики указали, что поздно вечером 24 июня Кремль объявил, что белорусский диктатор Александр Лукашенко договорился, что финансист группы "Вагнера" Евгений Пригожин поедет в Беларусь, не будучи привлеченным к уголовной ответственности в России; часть бойцов группы "Вагнера" подпишет контракты с Министерством обороны России; и ни одному из бойцов группы "Вагнера" не будет предъявлено обвинений за участие в вооруженном восстании.

Представитель Кремля Дмитрий Песков объявил, что российские власти закроют уголовное дело против Пригожина, который поедет в Беларусь, поблагодарил Лукашенко за его роль в посредничестве в заключении соглашения с "высшей целью – избежать кровопролития".

Ранее пресс-служба белорусского диктатора сообщила, что Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, и утверждала, что Лукашенко и Путин договорились о "двусторонних действиях" с целью урегулирования конфликта. Лукашенко подчеркнул важность избежания "кровавой бойни" и обеспечения гарантий безопасности для бойцов "Вагнера".

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После первого белорусского сообщения Пригожин выпустил аудиообращение, в котором заявил, что его "марш за справедливость" достиг своей цели и что он приказал бойцам "Вагнера" вернуться на свои позиции, чтобы предотвратить перерастание ситуации в кровавую бойню.

Пригожин не упомянул в своем заявлении ни о причастности к конфликту Лукашенко, ни о деталях договоренности, которая была достигнута в результате переговоров.

В отчете отмечают: бунт Пригожина продемонстрировал, что российским войскам не хватает резервов во многих тыловых районах, и почти наверняка ухудшит моральный дух российских военных в Украине, что украинские войска могут использовать для корректировки попыток прорыва российской обороны.

По мнению экспертов, договоренность при посредничестве Лукашенко, скорее всего, ликвидирует ЧВК "Вагнер" как независимого игрока во главе с Пригожиным в ее нынешнем виде, хотя отдельные элементы группы могут продолжать существовать в подчинении Минобороны РФ.

Аналитики указывают, что непонятно, как Кремль будет определять личный состав "Вагнера" как не участвовавший в мятеже, и в заявлении Пескова не уточняется дальнейшая судьба личного состава "Вагнера", который участвовал в восстании, кроме как получение помилования.

Также отмечается, что Пригожин почти наверняка спланировал мятеж заранее, учитывая координацию и скорость передвижения "Вагнера", но ISW не может подтвердить эту гипотезу.

Кроме того, говорится в обзоре, вооруженный мятеж Пригожина, вероятно, еще больше подорвал поддержку "Вагнера", заставив связанные с ним региональные органы власти и вербовочные организации осудить действия Пригожина.

Отмечается и то, что пока непонятно, заручился ли Пригожин поддержкой командиров или рядового состава "Вагнера" перед заключением сделки, и многие военнослужащие "Вагнера", вероятно, будут недовольны необходимостью подписания контрактов с МО, демобилизации или передислокации за пределы Украины.

Эксперты предполагают также, что Лукашенко, вероятно, попытается использовать деэскалацию вооруженного восстания для достижения своих целей, таких как задержка формализации Союзного государства России и Беларуси или предотвращение использования Путиным белорусских сил в Украине.

Аналитики указывают и то, что Кремль сейчас находится в состоянии глубокой нестабильности. Соглашение с Лукашенко – это краткосрочное, а не долгосрочное решение, а переворот Пригожина обнажил слабые места в Кремле и российском МО.

По мнению специалистов, предположение, что восстание Пригожина, реакция Кремля и посредничество Лукашенко были инсценированы Кремлем, являются абсурдными.

Они также отмечают: мятеж Пригожина и развязка событий 23-24 июня – хотя это не обязательно борьба Пригожина и Кремля в полном объеме - вероятно, нанесет значительный ущерб власти Путина и российским военным усилиям в Украине.

Основные выводы ISW за 24 июня: