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Пригожин і всі "вагнерівці" залишили військовий штаб у Ростові – росЗМІ

Катерина ТищенкоСубота, 24 червня 2023, 23:27
Пригожин і всі вагнерівці залишили військовий штаб у Ростові – росЗМІ
"Вагнерівці" їдуть із Ростова, скріншот відео РИА Новости

Бійці ПВК "Вагнер" разом із Євгеном Пригожиним у повному складі залишили захоплений раніше штаб Південного військового округу в Ростові-на-Дону.

Джерело: російське державне агентство РИА Новости

Дослівно: "Бійці ПВК "Вагнер" у повному складі залишили штаб ПВО в Ростові-на-Дону".

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Деталі: Як розповів агентству очевидець, сам Пригожин теж залишив штаб ПВО разом із "вагнерівцями".

Агентство також публікує кадри, де нібито показано, що Пригожин залишає штаб у Ростові.

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РИА Новости зазначає, що після цього в штабі ПВО відновили пропускний режим.

Передісторія:

Теми: РосіяПригожинВагнер
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