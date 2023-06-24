Пригожин і всі "вагнерівці" залишили військовий штаб у Ростові – росЗМІ

Бійці ПВК "Вагнер" разом із Євгеном Пригожиним у повному складі залишили захоплений раніше штаб Південного військового округу в Ростові-на-Дону.

Джерело: російське державне агентство РИА Новости

Дослівно: "Бійці ПВК "Вагнер" у повному складі залишили штаб ПВО в Ростові-на-Дону".

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Деталі: Як розповів агентству очевидець, сам Пригожин теж залишив штаб ПВО разом із "вагнерівцями".

Агентство також публікує кадри, де нібито показано, що Пригожин залишає штаб у Ростові.

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РИА Новости зазначає, що після цього в штабі ПВО відновили пропускний режим.

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