Пригожин і всі "вагнерівці" залишили військовий штаб у Ростові – росЗМІ
Субота, 24 червня 2023, 23:27
Бійці ПВК "Вагнер" разом із Євгеном Пригожиним у повному складі залишили захоплений раніше штаб Південного військового округу в Ростові-на-Дону.
Джерело: російське державне агентство РИА Новости
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Дослівно: "Бійці ПВК "Вагнер" у повному складі залишили штаб ПВО в Ростові-на-Дону".
Деталі: Як розповів агентству очевидець, сам Пригожин теж залишив штаб ПВО разом із "вагнерівцями".
Агентство також публікує кадри, де нібито показано, що Пригожин залишає штаб у Ростові.
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РИА Новости зазначає, що після цього в штабі ПВО відновили пропускний режим.
Передісторія:
- Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах найманців. Через це 25 тисяч найманців Пригожина нібито йдуть "відновлювати справедливість".
- Зранку 24 червня Пригожин заявив, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву", а також що його вояки збили вже три російських вертольоти. Найманці ПВК "Вагнер" також захопили військові об'єкти у Воронежі.
- Російський президент Володимир Путін в екстреному зверенні заявив, що Росія веде "боротьбу за виживання", і в країні намагаються "організувати заколот".
- В адміністрації президента РФ побоювалися, що вже за кілька годин вагнерівці Євгена Пригожина можуть опинитися недалеко від Москви, і біля столиці почнуться бої. За даними української розвідки, Путін екстрено виїхав з Москви на Валдай. Колону "вагнерівців" помітили за 400 км від Москви.
- У суботу ввечері після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що його найманці розвертають колони і йдуть у зворотному напрямку в польові табори. Пізніше стало відомо, що кримінальну справу стосовно Пригожина закриють, а він "піде в Білорусь".