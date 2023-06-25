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Пригожину могли пообещать увольнение Шойгу и Герасимова - источники

Роман Кравец, Роман ПетренкоВоскресенье, 25 июня 2023, 14:13
Пригожину могли пообещать увольнение Шойгу и Герасимова - источники
ЕВГЕНИЙ ПРИГОЖИН. ФОТО GETTYIMAGES

В украинских спецслужбах предполагают, что главарю "Вагнера" Евгению Пригожину могли пообещать увольнение министра обороны РФ Сергея Шойгу и еще нескольких военных чиновников, сообщили "Украинской правде" источники.

Источник: несколько собеседников УП в спецслужбах

Детали: Источники отмечают, что за разворот колонн с вагнеровцами от Москвы Пригожину могли пообещать снятие с позиций министра обороны Сергея Шойгу, начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова и других менее значительных должностных лиц в России, с которыми конфликтует владелец ЧВК "Вагнер".

Также собеседники выражают сомнения, что вагнеровцы действительно поедут в Беларусь.

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Что предшествовало: В субботу вечером в пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, и тот принял предложение об остановке движения "вагнеровцев" на территории России.

После этого Пригожин заявил, что его наемники разворачивают колонны и уходят в обратном направлении в полевые лагеря.

Позже в Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, он "пойдет в Беларусь".

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Темы: ПригожинПутинРосcиявойна
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