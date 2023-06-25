Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Пригожину могли пообещать увольнение Шойгу и Герасимова - источники

Роман Кравец, Роман ПетренкоВоскресенье, 25 июня 2023, 14:13
Пригожину могли пообещать увольнение Шойгу и Герасимова - источники
ЕВГЕНИЙ ПРИГОЖИН. ФОТО GETTYIMAGES

В украинских спецслужбах предполагают, что главарю "Вагнера" Евгению Пригожину могли пообещать увольнение министра обороны РФ Сергея Шойгу и еще нескольких военных чиновников, сообщили "Украинской правде" источники.

Источник: несколько собеседников УП в спецслужбах

Детали: Источники отмечают, что за разворот колонн с вагнеровцами от Москвы Пригожину могли пообещать снятие с позиций министра обороны Сергея Шойгу, начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова и других менее значительных должностных лиц в России, с которыми конфликтует владелец ЧВК "Вагнер".

Реклама:

Также собеседники выражают сомнения, что вагнеровцы действительно поедут в Беларусь.

Что предшествовало: В субботу вечером в пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, и тот принял предложение об остановке движения "вагнеровцев" на территории России.

После этого Пригожин заявил, что его наемники разворачивают колонны и уходят в обратном направлении в полевые лагеря.

ВИДЕО ДНЯ

Позже в Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, он "пойдет в Беларусь".

Предыстория:

Темы: ПригожинПутинРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Пригожин
В России засекретили похороны Пригожина – росСМИ
Минобороны РФ может быть более заинтересовано в смерти Пригожина, чем Путин – аналитики
Командующий армией Литвы: Напряженная ситуация сохраняется, несмотря на смерть Пригожина
Последние новости
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском
23:56
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
Все новости...
Реклама: