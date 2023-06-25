Вполне возможно, что Путин убьет Пригожина в Беларуси - CNN
Журналисты CNN считают, что российский диктатор Владимир Путин не простит главарю "Вагнера" Евгению Пригожину его мятеж.
Источник: экс-руководитель московского бюро CNN Джин Догерти, которую цитирует издание
Прямая речь Догерти: "Путин не прощает предателей. Даже если Путин скажет: "Пригожин, езжай в Беларусь", он все равно будет предателем, и я думаю, что Путин никогда этого не простит...
"Если бы я была Путиным, я бы волновался из-за тех людей на улицах Ростова, которые подбадривали бойцов "Вагнера", когда они шли.
Почему рядовые россияне на улице приветствуют людей, которые только что пытались совершить государственный переворот? Это означает, что, возможно, они их поддерживают или они им нравятся. Так или иначе, это очень плохие новости для Путина".
Детали: Она добавила, что вполне возможно, что Пригожина "убьют в Беларуси", но это сложная дилемма для Москвы, поскольку пока Пригожин "имеет какую-то поддержку, он является угрозой, независимо от того, где он находится".
Что предшествовало: В субботу вечером в пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, и тот принял предложение об остановке движения "вагнеровцев" на территории России.
После этого Пригожин заявил, что его наемники разворачивают колонны и уходят в обратном направлении в полевые лагеря.
Позже в Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, он "пойдет в Беларусь".
Предыстория:
- Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. Поэтому 25 тысяч наемников Пригожина якобы идут "восстанавливать справедливость".
- Утром 24 июня Пригожин заявил, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в частности аэродром, собирается "на Москву", а также что его воины сбили уже три российских вертолета. Наемники ЧВК "Вагнер" также захватили военные объекты в Воронеже.
- Российский президент Владимир Путин в экстренном обращении заявил, что Россия ведет "борьбу за выживание", и в стране пытаются "организовать мятеж".
- Против Пригожина возбудили уголовное дело за "организацию вооруженного мятежа", инкриминируемая ему статья 279 УК РФ предусматривает лишение свободы от 12 до 20 лет.
- В администрации президента РФ опасались, что уже через несколько часов вагнеровцы Евгения Пригожина могут оказаться недалеко от Москвы, и возле столицы начнутся бои. По данным украинской разведки, российский диктатор Владимир Путин экстренно выехал из Москвы на Валдай. Колонну "вагнеровцев" заметили за 400 км от Москвы.