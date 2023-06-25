Вполне возможно, что Путин убьет Пригожина в Беларуси - CNN

Журналисты CNN считают, что российский диктатор Владимир Путин не простит главарю "Вагнера" Евгению Пригожину его мятеж.

Источник: экс-руководитель московского бюро CNN Джин Догерти, которую цитирует издание

Прямая речь Догерти: "Путин не прощает предателей. Даже если Путин скажет: "Пригожин, езжай в Беларусь", он все равно будет предателем, и я думаю, что Путин никогда этого не простит...

"Если бы я была Путиным, я бы волновался из-за тех людей на улицах Ростова, которые подбадривали бойцов "Вагнера", когда они шли.

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Почему рядовые россияне на улице приветствуют людей, которые только что пытались совершить государственный переворот? Это означает, что, возможно, они их поддерживают или они им нравятся. Так или иначе, это очень плохие новости для Путина".

Детали: Она добавила, что вполне возможно, что Пригожина "убьют в Беларуси", но это сложная дилемма для Москвы, поскольку пока Пригожин "имеет какую-то поддержку, он является угрозой, независимо от того, где он находится".

Что предшествовало: В субботу вечером в пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, и тот принял предложение об остановке движения "вагнеровцев" на территории России.

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После этого Пригожин заявил, что его наемники разворачивают колонны и уходят в обратном направлении в полевые лагеря.

Позже в Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, он "пойдет в Беларусь".

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