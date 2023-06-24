Уголовное дело против Пригожина закроют, он уйдет в Беларусь – Песков
Уголовное дело в отношении главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина будет прекращено, он "уйдет в Беларусь", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник: Песков, которого цитирует государственное агентство ТАСС
Детали: Пескову неизвестно, кем будет работать Пригожин после его ухода в Беларусь.
По словам пресс-секретаря, власти РФ не будут преследовать тех "вагнеровцев", которые приняли участие в мятеже, учитывая их фронтовые заслуги. Часть бойцов ЧВК, которая изначально отказалась участвовать в "походе" Пригожина, подпишет контракты с Минобороны.
Песков также заявил, что Москва высоко ценит посреднические усилия самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Лукашенко сам предложил себя в качестве переговорщика, так как знаком с Пригожиным более 20 лет.
По словам пресс-секретаря, нового телеобращения российского диктатора Владимира Путина не планируется.
Он также заявил, что кадровые перестановки в Минобороны являются прерогативой президента РФ и вряд ли обсуждались в ходе контактов по урегулированию мятежа. При этом Пескову неизвестно о каких-либо изменениях по теме доверия Путина министру обороны.
Песков заявил, что ситуация с мятежом никак не повлияет на ход войны РФ против Украины.
Пресс-секретарь также продолжает уверять, что Путин якобы весь день продолжал работать в Кремле.
Что предшествовало: В субботу вечером в пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, и тот принял предложение об остановке движения "вагнеровцев" на территории России.
"На данный момент на столе - абсолютно выгодный и приемлемый вариант разрешения ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК "Вагнер"", - говорилось в сообщении.
После этого Пригожин заявил, что его наемники разворачивают колонны и уходят в обратном направлении в полевые лагеря.
Предыстория:
- Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. Поэтому 25 тысяч наемников Пригожина якобы идут "восстанавливать справедливость".
- Утром 24 июня Пригожин заявил, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в частности аэродром, собирается "на Москву", а также что его воины сбили уже три российских вертолета. Наемники ЧВК "Вагнер" также захватили военные объекты в Воронеже.
- Российский президент Владимир Путин в в экстренном обращении заявил, что Россия ведет "борьбу за выживание", и в стране пытаются "организовать мятеж".
- Против Пригожина возбудили уголовное дело за "организацию вооруженного мятежа", инкриминируемая ему статья 279 УК РФ предусматривает лишение свободы от 12 до 20 лет.
- В администрации президента (АП) РФ опасались, что уже через несколько часов вагнеровцы Евгения Пригожина могут оказаться недалеко от Москвы, и возле столицы начнутся бои. По данным украинской разведки, российский диктатор Владимир Путин экстренно выехал из Москвы на Валдай. Колонну "вагнеровцев" заметили за 400 км от Москвы.