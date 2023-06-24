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Уголовное дело против Пригожина закроют, он уйдет в Беларусь – Песков

Катерина ТищенкоСуббота, 24 июня 2023, 22:56
Уголовное дело против Пригожина закроют, он уйдет в Беларусь – Песков
Пригожин, фото РИА Новости

Уголовное дело в отношении главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина будет прекращено, он "уйдет в Беларусь", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: Песков, которого цитирует государственное агентство ТАСС

Детали: Пескову неизвестно, кем будет работать Пригожин после его ухода в Беларусь.

По словам пресс-секретаря, власти РФ не будут преследовать тех "вагнеровцев", которые приняли участие в мятеже, учитывая их фронтовые заслуги. Часть бойцов ЧВК, которая изначально отказалась участвовать в "походе" Пригожина, подпишет контракты с Минобороны.

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Песков также заявил, что Москва высоко ценит посреднические усилия самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Лукашенко сам предложил себя в качестве переговорщика, так как знаком с Пригожиным более 20 лет.

По словам пресс-секретаря, нового телеобращения российского диктатора Владимира Путина не планируется.

Он также заявил, что кадровые перестановки в Минобороны являются прерогативой президента РФ и вряд ли обсуждались в ходе контактов по урегулированию мятежа. При этом Пескову неизвестно о каких-либо изменениях по теме доверия Путина министру обороны.

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Песков заявил, что ситуация с мятежом никак не повлияет на ход войны РФ против Украины.

Пресс-секретарь также продолжает уверять, что Путин якобы весь день продолжал работать в Кремле.

Что предшествовало: В субботу вечером в пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, и тот принял предложение об остановке движения "вагнеровцев" на территории России.

"На данный момент на столе - абсолютно выгодный и приемлемый вариант разрешения ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК "Вагнер"", - говорилось в сообщении.

После этого Пригожин заявил, что его наемники разворачивают колонны и уходят в обратном направлении в полевые лагеря.

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Темы: ПригожинБеларусьПутинВагнер
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