В Мелитополе прогремели громкие взрывы, виден густой дым – мэр
Суббота, 3 июня 2023, 19:24
В оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремела серия громких взрывов, к северу от города виден густой дым.
Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram
Дословно: "Жители Мелитополя сообщают о более 5 громких взрывах, которые хорошо слышали в северной части города. Выясняем подробности".
Детали: Позже Федоров отметил, что после взрывов на севере от Мелитополя видно густой дым, он также опубликовал фото.
"Выясняем, что курят оккупанты", - добавил мэр.
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