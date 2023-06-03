В Мелитополе прогремели громкие взрывы, виден густой дым – мэр

дым после взрывов в Мелитополе 3 июня, фото из Telegram Ивана Федорова

В оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремела серия громких взрывов, к северу от города виден густой дым.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Дословно: "Жители Мелитополя сообщают о более 5 громких взрывах, которые хорошо слышали в северной части города. Выясняем подробности".

Реклама:

Детали: Позже Федоров отметил, что после взрывов на севере от Мелитополя видно густой дым, он также опубликовал фото.

"Выясняем, что курят оккупанты", - добавил мэр.