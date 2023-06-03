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В Индии столкнулись три поезда: количество погибших возросло до 233

"Украинская правда"Суббота, 3 июня 2023, 05:35
В Индии столкнулись три поезда: количество погибших возросло до 233
Железнодорожная авария в Индии. Фото ANI

В индийском городе Баласор произошла железнодорожная авария с участием товарного и двух пассажирских поездов, на данный момент известно о гибели 233 пассажиров, еще около 900 человек получили ранения.

Источники: Reuters, ANI

Детали: В городе Баласор в штате Одиша столкнулись два пассажирских поезда и один товарный.

Сообщается, что на месте катастрофы работают спасатели, полсотни карет скорой помощи и несколько пожарных подразделений.

 

По предварительной информации, скорый поезд "Шалимар-Коромандель" около семи вечера по местному времени сошел с рельсов, причем несколько вагонов оказались на другой колее, по которой следовал экспресс "Эсвантпур-Хаора". Он врезался в эти вагоны, после чего произошло еще одно столкновение, уже с грузовым поездом, который стоял рядом на путях.

 

Отмечается, что количество погибших может возрасти, поскольку спасательные команды продолжают поиски.

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Темы: Индияавария
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