В Индии столкнулись три поезда: количество погибших возросло до 233

В индийском городе Баласор произошла железнодорожная авария с участием товарного и двух пассажирских поездов, на данный момент известно о гибели 233 пассажиров, еще около 900 человек получили ранения.

Источники: Reuters, ANI

Детали: В городе Баласор в штате Одиша столкнулись два пассажирских поезда и один товарный.

Visuals from the site of the train accident in #Odisha's Balasore district where two passenger trains and one good train met with an accident leaving hundreds injured. Rescue operation is underway at the spot. pic.twitter.com/CjxvkwELGY