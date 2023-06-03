В Индии столкнулись три поезда: количество погибших возросло до 233

В индийском городе Баласор произошла железнодорожная авария с участием товарного и двух пассажирских поездов, на данный момент известно о гибели 233 пассажиров, еще около 900 человек получили ранения.

Источники: Reuters, ANI

Детали: В городе Баласор в штате Одиша столкнулись два пассажирских поезда и один товарный.

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Visuals from the site of the train accident in #Odisha's Balasore district where two passenger trains and one good train met with an accident leaving hundreds injured. Rescue operation is underway at the spot. pic.twitter.com/CjxvkwELGY — TOI Bhubaneswar (@TOIBhubaneswar) June 2, 2023

Сообщается, что на месте катастрофы работают спасатели, полсотни карет скорой помощи и несколько пожарных подразделений.

По предварительной информации, скорый поезд "Шалимар-Коромандель" около семи вечера по местному времени сошел с рельсов, причем несколько вагонов оказались на другой колее, по которой следовал экспресс "Эсвантпур-Хаора". Он врезался в эти вагоны, после чего произошло еще одно столкновение, уже с грузовым поездом, который стоял рядом на путях.

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Отмечается, что количество погибших может возрасти, поскольку спасательные команды продолжают поиски.