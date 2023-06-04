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Из 500 новоприбывших оккупантов-зеков на Харьковщине треть ранены или дезертировали – Генштаб

Катерина ТищенкоВоскресенье, 4 июня 2023, 18:57
Из 500 новоприбывших оккупантов-зеков на Харьковщине треть ранены или дезертировали – Генштаб
российские военные, иллюстративное фото Getty Images

На оккупированной части Харьковской области из около 500 новоприбывших военных РФ из числа бывших осужденных после поражения Силами обороны около 100 человек получили ранения или погибли, еще 80 дезертировали.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Российские оккупанты продолжают нести большие потери в живой силе. В частности, установлено, что в одно из подразделений российских оккупационных войск, которое действует на временно захваченной территории Харьковской области, в течение недели для усиления прибыл личный состав из числа бывших осужденных граждан РФ в количестве около 500 человек.

После нанесения огневого поражения Силами обороны Украины по позициям противника, около 100 человек из числа новоприбывшего подкрепления получили ранения различной степени тяжести, в том числе и не совместимые с жизнью.

Также после этого события около 80 человек самовольно оставили свои позиции".

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Темы: Харьковская областьвойна
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