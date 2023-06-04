Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский: России удается обходить международные санкции, видим каждое направление

Катерина ТищенкоВоскресенье, 4 июня 2023, 20:25
Зеленский: России удается обходить международные санкции, видим каждое направление
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский в воскресенье провел специальное совещание по вопросам санкций против России, где речь шла о способах государства-агрессора обойти санкции.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Сегодня провел специальное совещание по санкциям. ГУР, Служба внешней разведки, правительство, Офис. Очень подробно проанализировали, как Россия обходит санкции и кто ей помогает. Разные страны, разные компании, без которых Россия не смогла бы производить средства террора, в частности ракеты.

К сожалению, государству-террористу удается использовать технологии мира через сеть поставщиков, удается обходить международные санкционные режимы.

Мы видим каждое направление обхода имеющихся санкций, каждую страну, чья территория или юрисдикция, чьи граждане используются Россией для продолжения террора. И мы должны закрыть все такие направления – вместе с партнерами, - чтобы не было в российских ракетах, в российском оружии продукции свободного мира. Необходимые шаги будут".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЗеленскийРосcиясанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинский Красный крест отмежевался от международного после критики Зеленского

Российская элита уже не верит, что Путин победит в войне − Bloomberg

Кличко заявил, что его лишают рычагов управления, и обратился в СБУ

ЕС не смог договориться о новом пакете санкций против России – СМИ

Днепр ниже Запорожья престанет быть судоходным

видеоЗеленский прибыл на Херсонщину

Все новости...
Зеленский
Зеленский рассказал о состоянии детей, пострадавших от удара возле Днепра
Зеленский призывает благодарить воинов персонально
Зеленский предлагает России "дипломатический выход" с наименьшими потерями
Последние новости
14:41
"Администрации" россиян теряют влияние на оккупированных территориях – Маляр
14:41
инфографикаЧетверть украинцев считают, что нужно больше года для победы – опрос
14:36
ГБР задержало экс-нардепа, чей концерн был поставщиком для ВПК РФ после вторжения
14:31
фотоПсевдоволонтер собирал деньги "для ВСУ" и тратил их в казино
14:19
Россияне обстреливают затопленный Херсон
14:14
Воины 3-й штурмовой отбросили оккупантов возле Бахмута на 1,2 км вглубь фронта
14:12
фотоПогибло 28 тысяч рыбин: на Днепропетровщине показали последствия разрушения Каховской ГЭС
13:54
В Британии установили условия для деятельности продавцов криптовалют
13:52
В Конгрессе США возобновили давление на Байдена с требованием предоставить Украине ATACMS
13:51
видеоПограничники показали последствия подрыва Каховской ГЭС с высоты
Все новости...
Реклама: