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Зеленский: России удается обходить международные санкции, видим каждое направление

Катерина ТищенкоВоскресенье, 4 июня 2023, 20:25
Зеленский: России удается обходить международные санкции, видим каждое направление
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский в воскресенье провел специальное совещание по вопросам санкций против России, где речь шла о способах государства-агрессора обойти санкции.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Сегодня провел специальное совещание по санкциям. ГУР, Служба внешней разведки, правительство, Офис. Очень подробно проанализировали, как Россия обходит санкции и кто ей помогает. Разные страны, разные компании, без которых Россия не смогла бы производить средства террора, в частности ракеты.

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К сожалению, государству-террористу удается использовать технологии мира через сеть поставщиков, удается обходить международные санкционные режимы.

Мы видим каждое направление обхода имеющихся санкций, каждую страну, чья территория или юрисдикция, чьи граждане используются Россией для продолжения террора. И мы должны закрыть все такие направления – вместе с партнерами, - чтобы не было в российских ракетах, в российском оружии продукции свободного мира. Необходимые шаги будут".

Темы: ЗеленскийРосcиясанкции
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