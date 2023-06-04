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Зеленський: Росії вдається обходити міжнародні санкції, бачимо кожен напрямок

Катерина ТищенкоНеділя, 4 червня 2023, 20:25
Зеленський: Росії вдається обходити міжнародні санкції, бачимо кожен напрямок
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський у неділю провів спеціальну нараду щодо санкцій проти Росії, де йшлося про способи держави-агресора обійти санкції.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Сьогодні провів спеціальну нараду щодо санкцій. ГУР, Служба зовнішньої розвідки, уряд, Офіс. Дуже детально проаналізували, як Росія обходить санкції та хто їй допомагає. Різні країни, різні компанії, без яких Росія не змогла б виробляти засоби терору, зокрема ракети.

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На жаль, державі-терористу вдається використовувати технології світу через мережу постачальників, вдається обходити міжнародні санкційні режими.

Ми бачимо кожен напрямок обходу наявних санкцій, кожну країну, чия територія або юрисдикція, чиї громадяни використовуються Росією для продовження терору. І ми маємо закрити всі такі напрямки – разом із партнерами, – щоб не було в російських ракетах, у російській зброї продукції вільного світу. Необхідні кроки будуть".

Теми: ЗеленськийРосіясанкції
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