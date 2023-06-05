Премьер Бельгии подтвердил расследование по использованию ее оружия на территории РФ

Бельгия обратится к Украине за разъяснениями относительно сообщений о том, что винтовки бельгийского производства использовались проукраинскими силами для борьбы с российскими войсками на западной границе России.

Об этом заявил в понедельник бельгийский премьер-министр Александр Де Кроо, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В субботу The Washington Post со ссылкой на разведывательные данные сообщила, что бойцы "Российского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России", которые воюют на стороне Украины и в конце мая вторглись в Белгородскую область, пользовались по меньшей мере четырьмя тактическими транспортными средствами, переданными ранее Украине западными государствами.

"Наше министерство обороны и его разведывательные органы начали расследование и просят предоставить информацию, чтобы определить, что именно произошло", – заявил де Кроо в эфире бельгийской радиостанции Radio 1.

"Европейское оружие поставляется в Украину при условии, что оно будет использоваться на украинской территории с целью защиты этой территории. И мы ведем строгий контроль, чтобы убедиться, что это так", – сказал он.

Де Кроо отказался комментировать возможные последствия, если эти сообщения подтвердятся.

"Мы не должны забегать наперед. Но мы анализируем ситуацию и отнесемся к этому очень серьезно", – сказал премьер-министр.

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В воскресенье со ссылкой на источники сообщалось, что министры обороны и иностранных дел Бельгии Людивин Дедондер и Аджа Лябиб как можно быстрее свяжутся с украинскими властями, чтобы получить разъяснения ситуации.