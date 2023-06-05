Легион "Свобода России" предлагает Пригожину обмен: подполковника на вояк с Белгородщины

Легион "Свобода России" обратился к главарю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину и предложил обменять взятого наемниками в плен подполковника ВС РФ на нескольких российских военных, которых взяли в плен бойцы легиона на Белгородщине.

Источник: обращение легиона "Свобода России"

Дословно: "Бойцы "ЧВК Вагнер" взяли в плен командира 72 бригады ВС РФ подполковника Романа Винивитина. В качестве жеста доброй воли, мы предлагаем обменять его на несколько бойцов ВС РФ, взятых нами в плен во время освободительных боев в Белгородской области.

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Речь идет о честном обмене без дополнительных условий. Детали обмена согласуем дополнительно".

Детали: В легионе отметили, что обращались к "кавалеру ордена мужества" и губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову.

Бойцы хотели встретиться с Гладковым и отдать пленных российских военных, однако губернатор "трусливо отсиделась, оставив своих людей в плену, пока их же войска накрывали артиллерией мирные города".

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В то же время, Пригожин, который ранее заявил, что российские военные заминировали дороги для "вагнеровцев" на отступлениях из Бахмута, сообщил, что в мае кадровые военные РФ открыли огонь по его наемникам.

Он даже опубликовал допрос взятого в плен подполковника РФ Романа Винивитина (Веневитина). На видео подполковник заявляет, что открыл огонь по "вагнеровцам" из-за личной неприязни. Он также признается, что был во время этого пьяным.

Обновлено: Позже Пригожин заявил, что они не брали в плен Винивитина, а задержали его и передали российским правоохранителям. Также он заявил, что оккупанты не хотят обменивать россиян на россиян.

Кроме того, "Российский добровольческий корпус" заявил, что всех взятых в плен военнослужащих ВС РФ, бойцы РДК, согласно обещанию, передали украинской стороне: "Их обменяют на украинских военнослужащих в соответствии с официальной процедурой".

Относительно заявления легиона в РДК заявили, что если они обладают "собственными пленными, то, безусловно, имеют право вести переговоры об их обмене".

подполковник РФ Роман Винивитин

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