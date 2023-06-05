Россияне накрыли огнем поселок Казацкое на Херсонщине: погибла женщина
Понедельник, 5 июня 2023, 22:25
Председатель Херсонской облгосадминистрации Александр Прокудин сообщил об обстрелах поселка Казацкое региона, в результате чего погибла женщина.
Источник: Прокудин в Telegram
Прямая речь Прокудина: "Из-за российского обстрела поселка Казацкое погибла женщина. Армия РФ в очередной раз прицельным огнем покрыла жилые дома этого населенного пункта".
Детали: Глава области сообщил, что также сегодня оккупанты обстреляли населенный пункт Кизомыс запрещенными зажигательными боеприпасами.
Из-за этого возник пожар на уже засеянном поле. Часть посевов удалось спасти.
По словам Прокудина, весь день было "горячо" и в Тягинской громаде. Было попадание в интернат.