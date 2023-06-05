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Росіяни накрили вогнем селище Козацьке на Херсонщині: загинула жінка

Станіслав ПогоріловПонеділок, 5 червня 2023, 22:25
Росіяни накрили вогнем селище Козацьке на Херсонщині: загинула жінка
скриншот

Голова Херсонської облдержадміністрації Олександр Прокудін повідомив про обстріли селища Козацьке регіону, в результаті чого загинула жінка.

Джерело: Прокудін у Telegram

Пряма мова Прокудіна: "Через російський обстріл селища Козацьке загинула жінка. Армія РФ вкотре прицільним вогнем вкрила житлові будинки цього населеного пункту".

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Деталі: Очільник області повідомив, що також сьогодні окупанти обстріляли населений пункт Кізомис забороненими запалювальними боєприпасами.

Через це виникла пожежа на вже засіяному полі. Частину посівів вдалося врятувати.

За словами Прокудіна, увесь день було "гаряче" й у Тягинській громаді. Було влучання в інтернат.

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Теми: Херсонська областьвійнажертви
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