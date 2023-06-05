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Брюссель продлевает смягченное ограничение на импорт из Украины для пяти членов ЕС

"Европейская правда"Понедельник, 5 июня 2023, 22:48
Брюссель продлевает смягченное ограничение на импорт из Украины для пяти членов ЕС
Фото: Getty Images

Европейский Союз принял решение продлить запрет на импорт отдельных видов сельскохозяйственной продукции из Украины для пяти членов ЕС до 15 сентября, но пообещал постепенно их отменить.

Об этом говорится в сообщении Европейской комиссии, которое цитирует "Европейская правда".

"До 15 сентября 2023 года ЕС постепенно отменяет исключительные и временные меры предосторожности, принятые 2 мая 2023 года в отношении импорта пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины", – сообщает Еврокомиссия.

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Там также добавили, что сфера применения ограничительных мер для этих продуктов сократится с 17 до шести тарифных линий. Как сообщал источник "ЕвроПравды", из-под действия запрета будут исключены твердые сорта пшеницы, гибриды кукурузы, а также материал для посева и спельта.

"Поэтапная отмена позволит значительно улучшить работу "путей солидарности" и решить проблемы, связанные с вывозом украинского зерна из страны во время нынешнего урожая", – считают в ЕС.

Напомним, 2 мая ЕС установил ограничения на импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника до 5 июня, чтобы уменьшить избыток предложения зерновых в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Эти страны жаловались, что более дешевое украинское зерно делает внутреннее производство убыточным.

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Ранее ЕС либерализовал весь импорт из Украины, чтобы помочь украинской экономике на фоне полномасштабного вторжения России. Эти пять стран стали транзитными маршрутами для украинского зерна, которое не могло экспортироваться через черноморские порты из-за войны.

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Темы: ЕСсельское хозяйствоУкраинаимпорт
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