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Австралия готова передать Украине списанные истребители – СМИ

"Европейская правда"Вторник, 6 июня 2023, 09:47

Австралия обсуждает с США возможность передать Украине истребителей F/A-18 Hornets.

Как сообщает "Европейская правда", об этом, ссылаясь на свои источники, пишет The Australian Financial Review.

Как отмечается, США, не возражают против передачи самолетов. При этом условием передачи является использование истребителей исключительно в воздушном пространстве Украины.

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Королевские ВВС Австралии планировали утилизировать 41 истребитель F/A-18 Hornets. Их планировалось либо отправить в утиль, либо продать для использования в качестве учебных самолетов.

При этом неизвестно, все ли эти самолеты годны к дальнейшей эксплуатации. Источник The Australian Financial Review признает, что часть самолетов годится лишь для разбора на детали.

F/A 18-Hornet – американский палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик, разработанный в 1970-х годах. В настоящее время снят с производства, однако состоит на вооружении США, Канады, Австралии, Испании, Швейцарии, Финляндии, Кувейта и Малайзии.

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Напомним, в марте Украина обратилась в Финляндию с предложением обсудить вопрос о возможной передаче Украине истребителей Hornet. Однако в Министерстве обороны Финляндии отказали в этом запросе, заявив, что истребители Hornet будут использоваться Оборонными силами Финляндии в течение ближайших нескольких лет, после чего их жизненный цикл, составляющий около трех десятилетий, закончится.

Темы: истребителиАвстралияУкраина
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