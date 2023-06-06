Оккупанты держат в огненном плену Запорожскую и Херсонскую области, есть погибшие - ОВА

За минувшие сутки оккупанты били по 10 областям, только по Херсонской области россияне совершили 96 обстрелов, а по населенным пунктам Запорожской области на линии фронта было нанесено 79 огневых атак.

Источник: отчеты ОВА

Детали: Херсонщина: российская армия взорвала Каховскую ГЭС. Началась эвакуация жителей опасных районов. Все службы работают.

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Подразделения Национальной полиции и ГСЧС Херсонской области подняты по тревоге для оповещения и эвакуации гражданского населения из потенциальных зон затопления на правобережной части реки Днепр, а именно: села Николаевка, Ольговка, Львово, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепровское, Садовое, и частично город Херсон - остров Корабел.

За сутки по области противник совершил 96 обстрелов (460 снарядов), из них по г. Херсон противник совершил 10 артиллерийских обстрелов (50 снарядов).

Всего за сутки в результате российской агрессии 2 человека погибли, 4 - получили ранения.

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Ночью и утром 5 июня российская армия массированным огнем крыла жилые кварталы Херсона. Обстрелы велись запрещенными зажигательными боеприпасами, что привело к большому количеству пожаров. Из-за ударов армии РФ повреждены с два десятка жилых домов, гаражи, автомобили, два образовательных учреждения. Также оккупанты обстреляли одно из медицинских учреждений, в котором на момент атаки находились 135 пациентов и 44 медика. Чудом они не пострадали. В больнице выбиты окна и двери. В результате ночных обстрелов Херсона пострадала 47-летняя женщина. Ей оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации отказалась.

Вчера в результате попадания в одно из предприятий города травмы, несовместимые с жизнью, получил 55-летний охранник, который находился на рабочем месте.

Кроме этого, из артиллерии обстреляли и Никольское Херсонского района - по мирному населенному пункту зафиксированы десятки "прилетов", повреждены жилые дома и объект критической инфраструктуры.

Российская авиация атаковала Берислав. Враг ударил управляемыми авиабомбами по жилому кварталу города. Из-за обстрела повреждены помещения частного предприятия и около двадцати жилых домов. Ранения получили два человека - 73-летняя женщина и 48-летний мужчина. Пострадавших доставили в больницу.

Из-за российского обстрела поселка Казацкое Новокаховской общины погибла женщина.

Также оккупанты обстреляли село Кизомыс Белозерской громады запрещенными зажигательными боеприпасами.

Возник пожар на уже засеянном поле. Часть посевов удалось спасти.

В Тягинской громаде было попадание в Ольговский интернат.

Запорожская: враг совершил 79 атак по населенным пунктам области на линии фронта: авиаудар и 7 обстрелов из РСЗО по Ольговскому, кроме того, 71 удар из артиллерии нанес по Гуляйполю, Железнодорожному, Новоандреевке, Чаривному, Красному, Белогорью, Полтавке, Гуляйпольскому, Темировке, Щербакам, Малиновке, Верхней Терсе, Степному, Каменскому и Плавням.

Прошло без пострадавших. Сейчас специалисты смогли зафиксировать разрушения еще 25 гражданских объектов.

Киевщина: массированная ракетная ночная атака. Все цели сбиты. Прилетов нет, пострадавшие предварительно отсутствуют. Повреждены 8 частных домов, один многоэтажный дом, медицинское учреждение, магазин, офисные помещения. Оперативные группы продолжают ликвидировать и фиксировать последствия ночной атаки.

Черниговщина: за сутки - 4 обстрела из минометов, артиллерии, гранатомета, по пограничье Новгород-Северского района. В результате обстрела между селами Семеновского общества поврежден мост, и другом селе этого же общества ранены 4 человека. Было повреждено 4 дома и хозяйственные постройки.

Сумщина: вчера в течение дня россияне совершили 27 обстрелов. Зафиксировано 94 взрыва. Обстрелам подверглись Белопольская, Великописаревская, Дружбовская, Краснопольская, Миропольская, Новослободская, Шалыгинская, Хотинская громады.

В результате одного из обстрелов Великописаревской громады повреждено административное здание и линия электропередач. Также повреждена линия электропередач в Дружбовской громаде.

Ночью и утром россияне совершили 3 минометных обстрела. Зафиксировано 13 взрывов. Обстрелам подверглись Белопольская, Шалыгинская и Середино-Будская громады. Предварительно - без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

Днепропетровщина: вчера враг снова обстрелял Никополь.

Артиллерийские снаряды изуродовали 9 частных домов, один разрушили до основания. Побиты хозяйственная постройка, авто и линии электропередач. Повреждены гимназия и спортшкола.

За ночь Никопольщина пережила пять обстрелов.

Враг бил по Мировской громаде из "Града", по Червоногригорьевской и Никополю - из тяжелой артиллерии.

В Никополе повреждены 5 многоэтажек, детская площадка, авто, газопровод.

Везде обошлось без пострадавших.

Также агрессор направил на Никопольский район беспилотники. Но атака провалилась благодаря защитникам из ЧВК "Восток". Они приземлили два "Шахеда".

В небе над областью этой ночью наши защитники сбили и крылатую ракету.

Харьковщина: минувшей ночью враг нанес ракетный удар по Слободскому и Шевченковскому районам Харькова. Зафиксированы прилеты на автомобильную парковку аэропорта и в дорогу в центре города. В окрестных домах выбило окна, поврежден водопровод, повреждены частные автомобили. Без пострадавших.

В с. Западное Купянского района в результате вражеского обстрела произошла разгерметизация аммиакопровода "Тольятти - Одесса. В момент удара аммиакопровод был перекрыт, в трубе оставались технологические остатки.

По состоянию на 21:35 вчера замеры в Купянске показали отсутствие аммиака в воздухе. По состоянию на 06:00 06 июня по пригороду г. Купянск и прилегающих сел, превышений предельно допустимых концентрации аммиака в воздухе не зафиксировано.

За прошедшие сутки враг массированно обстрелял не менее 27 населенных пунктов.

Сегодня утром в результате обстрелов пгт Печенеги Чугуевского района поврежден частный дом, произошел пожар. Погибла женщина 52 лет.

В пгт Ковшаровка Купянского района обстрелом повреждено детское инфекционное отделение больницы.

В результате вражеского обстрела получили ранения мужчина 58 лет и женщина 54-х. Госпитализированы в больницу пгт Великий Бурлук Купянского района.

В результате обстрела г. Балаклея Изюмского района из РСЗО "Смерч" в 17:55 погиб гражданский мужчина 57 лет, 9 человек получили ранения. Повреждены 6 жилых домов, хозяйственные постройки, автомобиль.

На трассе возле с. Потихоновое Купянского района на взрывном устройстве подорвался трактор. 2 человека получили ранения.

Луганщина: враг беспощадно бьет по Невскому, где еще остается полсотни жителей. Кроме артиллерийских обстрелов, к которым местные уже, к сожалению, привыкли, населенный пункт подвергается еще и авиаударам, которые в последние недели участились. Очередной обстрел россияне осуществили вчера.

Атаковал враг вблизи Белогоровки. Из минометов и артсистем обстрелял Новоселовское, Невское и Белогоровку.

За сутки противник совершил 89 обстрелов (406 снарядов).

Донетчина: за прошедшие сутки россиянами было обстреляно 16 населенных пунктов: с.Новоукраинка, с.Пречистовка, пгт Великая Новоселка, пгт Северное, Торецк, Авдеевка, пгт Камышеваха, Часов Яр, с.Иванополье, с.Новоочеретоватое, Лиман, с.Соловьево, с.Максимильяновка, с.Николаевка, пгт Нью-Йорк, с.Новоселовка Первая.

Поврежден 31 жилой дом (из них 5 - многоквартирных), детсад, музыкальный колледж, дворец культуры, котельная, ЦНАП, "Ощадбанк", школа, "Укртелеком", СТО, админздание ГСЧС, служебный автомобиль ГСЧС, магазин, кафе, ЧАО "АКХЗ", хозяйственная постройка.

В Донецкой области за сутки: 1 погибший, 6 раненых.

Николаевщина: вчера днем враг совершил артиллерийский обстрел по акватории Очаковской громады. Предварительно - без последствий.