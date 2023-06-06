Студентов-медиков из РФ свозят на оккупированные территории для "боевой стажировки" – Генштаб
Вторник, 6 июня 2023, 19:05
Студентов из российских медицинских вузов заводят на оккупированные территории Украины для стажировки в боевых подразделениях.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: По информации Генштаба ВСУ, у врага на всех направлениях не хватает медицинского персонала. Поэтому противник начал привлекать студентов из медицинских вузов РФ к работе в прифронтовых военных медицинских учреждениях различного типа.
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В частности, как сообщает Генштаб, в Токмак Запорожской области на двадцатидневный срок прибыли студенты из медицинских вузов РФ для прохождения медицинской стажировки в боевых подразделениях.