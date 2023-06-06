Студентов-медиков из РФ свозят на оккупированные территории для "боевой стажировки" – Генштаб

Студентов из российских медицинских вузов заводят на оккупированные территории Украины для стажировки в боевых подразделениях.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: По информации Генштаба ВСУ, у врага на всех направлениях не хватает медицинского персонала. Поэтому противник начал привлекать студентов из медицинских вузов РФ к работе в прифронтовых военных медицинских учреждениях различного типа.

В частности, как сообщает Генштаб, в Токмак Запорожской области на двадцатидневный срок прибыли студенты из медицинских вузов РФ для прохождения медицинской стажировки в боевых подразделениях.