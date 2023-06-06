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Зеленский объяснил, почему не надо захватывать российские территории

Катерина ТищенкоВторник, 6 июня 2023, 21:01
Зеленский объяснил, почему не надо захватывать российские территории
Зеленский на пресс-конференции 6 июня, фото ОП

Президент Владимир Зеленский убежден, что Украина должна освободить свою собственную территорию, а не пойти дальше на российскую, поскольку это унесло бы больше жизней украинских военных, а также такой шаг не одобрили бы в международных союзах.

Источник: пресс-конференция президента

Детали: Зеленского спросили, должна ли после войны "Россия быть в границах 1991 года, или меньше".

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Он ответил: "Украина должна быть согласно границам 1991 года".

По словам президента, Украине нужно сконцентрироваться на своих границах, а не "решать судьбу других государств, потому что это закончится так, как заканчивается в России". Он подчеркнул, что "все империи заканчиваются одинаково, все развалятся в том или ином виде".

Прямая речь: "Давайте потратим время, деньги на безопасность нашей земли, а не заниматься другими государствами. Очень не хочется. Я просто знаю, какие риски. Если мы хотим быть в тех альянсах и союзах, в которых мы хотим быть, то там так не получится. Потому что там никто не нарушает границы других государств, что бы ни было.

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И нам надо еще победить. Мы победим, но нам надо. И когда мы так уверенно говорим: "Мы завтра победим", мы должны понимать, что мы потеряем людей. И если даже кто-то думает о том, что мы пойдем дальше... А кто пойдет? Какие-то люди, которые пойдут дальше, они же тоже погибнут. То есть каким образом мы собираемся это сделать? Сказать: "Иди умирай, потому что мы хотим всему миру показать, что вот мы еще что-то где-то показали им"? Я считаю, что это несправедливо к людям, к семьям. У нас сейчас люди воюют и отдают жизнь за свое. Мне так кажется. А там как будет".

Темы: ЗеленскийРосcиявойнаоккупация
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