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Зеленський пояснив, чому не треба захоплювати російські території

Катерина ТищенкоВівторок, 6 червня 2023, 21:01
Зеленський пояснив, чому не треба захоплювати російські території
Зеленський на пресконференції 6 червня, фото ОП

Президент Володимир Зеленський переконаний, що Україна має звільнити свою власну територію, а не піти далі на російську, оскільки це забрало б більше життів українських військових, а також такий крок не схвалили б у міжнародних союзах.

Джерело: пресконференція президента

Деталі: Зеленського запитали, чи після війни "Росія має бути у кордонах 1991 року, чи менше".

Він відповів: "Україна повинна бути згідно кордонів 1991 року".

За словами президента, Україні потрібно сконцентруватися на своїх кордонах, а не "вирішувати долю інших держав, бо це закінчиться так, як закінчується в Росії". Він підкреслив, що "всі імперії закінчуються однаково, всі розваляться в тому чи іншому вигляді".

Пряма мова: "Давайте витратимо час, гроші на безпеку нашої землі, а не займатися іншими державами. Дуже не хочеться. Я просто знаю, які ризики. Якщо ми хочемо бути в тих альянсах і союзах, в яких ми хочемо бути, то там так не вийде. Бо там ніхто не порушує кордони інших держав, що б не було.

І нам треба ще перемогти. Ми переможемо, але нам треба. І коли ми так впевнено говоримо: "Ми завтра переможемо", ми повинні розуміти, що ми втратимо людей. І якщо навіть хтось думає про те, що ми підемо далі… А хто піде? Якісь люди, які підуть далі, вони ж також загинуть. Тобто яким чином ми збираємось це зробити? Сказати: "Іди вмирай, тому що ми хочемо всьому світові показати, що ось ми ще щось десь показали їм"? Я вважаю, що це несправедливо до людей, до сімей. У нас зараз люди воюють і віддають життя за своє. Мені так здається. А там як буде".

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Теми: ЗеленськийРосіявійнаокупація
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