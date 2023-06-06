Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський пояснив, чому не треба захоплювати російські території

Катерина ТищенкоВівторок, 6 червня 2023, 21:01
Зеленський пояснив, чому не треба захоплювати російські території
Зеленський на пресконференції 6 червня, фото ОП

Президент Володимир Зеленський переконаний, що Україна має звільнити свою власну територію, а не піти далі на російську, оскільки це забрало б більше життів українських військових, а також такий крок не схвалили б у міжнародних союзах.

Джерело: пресконференція президента

Деталі: Зеленського запитали, чи після війни "Росія має бути у кордонах 1991 року, чи менше".

Реклама:

Він відповів: "Україна повинна бути згідно кордонів 1991 року".

За словами президента, Україні потрібно сконцентруватися на своїх кордонах, а не "вирішувати долю інших держав, бо це закінчиться так, як закінчується в Росії". Він підкреслив, що "всі імперії закінчуються однаково, всі розваляться в тому чи іншому вигляді".

Пряма мова: "Давайте витратимо час, гроші на безпеку нашої землі, а не займатися іншими державами. Дуже не хочеться. Я просто знаю, які ризики. Якщо ми хочемо бути в тих альянсах і союзах, в яких ми хочемо бути, то там так не вийде. Бо там ніхто не порушує кордони інших держав, що б не було.

ВІДЕО ДНЯ

І нам треба ще перемогти. Ми переможемо, але нам треба. І коли ми так впевнено говоримо: "Ми завтра переможемо", ми повинні розуміти, що ми втратимо людей. І якщо навіть хтось думає про те, що ми підемо далі… А хто піде? Якісь люди, які підуть далі, вони ж також загинуть. Тобто яким чином ми збираємось це зробити? Сказати: "Іди вмирай, тому що ми хочемо всьому світові показати, що ось ми ще щось десь показали їм"? Я вважаю, що це несправедливо до людей, до сімей. У нас зараз люди воюють і віддають життя за своє. Мені так здається. А там як буде".

Теми: ЗеленськийРосіявійнаокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Зеленський
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
У Зеленського назвали ключові теми його виступу на Генасамблеї ООН
Останні новини
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
Усі новини...
Реклама: