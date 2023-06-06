Воздушные силы: 50 батарей Patriot – цель амбициозная, но вполне реальная

Спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат считает вполне реальной цель Украины получить пять десятков зенитно-ракетных комплексов Patriot, чтобы защитить небо от вражеских атак.

Источник: Игнат в эфире национального телемарафона, цитирует "Армія Inform"

Детали: Офицер вспомнил слова президента Владимира Заленского о том, что Украине нужно 50 батарей зенитных ракетных комплексов Patriot.

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Прямая речь: "Это, конечно, очень амбициозная цель, но мы будем к этому идти в любом случае. И Patriot против баллистики, и SAMP-T тоже работает по баллистике, и другие системы - без них тоже никак.

Это и IRIS-T, и NASAMS, это все - та основа ПВО, которая должна заменить старое советское вооружение. Поэтому такие цифры, как 50 батарей, не должны никого пугать. Да, это дорого, но - это не все сразу.

Мы будем постепенно укреплять нашу ПВО Воздушных сил, Сухопутных войск и так далее. Ну и, ждем, конечно, хороших новостей о F-16 - нам очень нужен этот самолет".