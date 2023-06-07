Приштина назвала условия проведения новых выборов в северных муниципалитетах

Косово открыто к возможности проведения новых выборов в четырех северных муниципалитетах, где большинство составляют сербы, после беспорядков, но до этого необходимо принять другие меры.

Об этом заявила во вторник министр иностранных дел Косово Доника Гервалла-Шварц, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Насилие вспыхнуло после того, как власти Косово назначили мэров муниципалитетов из числа этнических албанцев после того, как они были избраны при явке всего 3,5%, что разозлило сербов, которые составляют большинство в регионе и бойкотировали местные выборы.

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Гервалла-Шварц, выступая после встречи с министром иностранных дел Чехии в Праге, заявила, что прекращение насилия является первым условием для рассмотрения вопроса о новых выборах.

"Да, мы открыты для выборов в этих четырех муниципалитетах, но для проведения новых выборов нам нужны промежуточные шаги", – сказала она.

Она сказала, что Косово также нуждается в "обязательстве со стороны Сербии, что они больше не будут угрожать сербским гражданам Косово из-за участия в выборах", добавив, что люди не должны чувствовать угрозу насилия со стороны толпы.

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Косово провозгласило международно признанную независимость от Сербии в 2008 году, хотя Белград ее отверг. Сербы на севере Косово стремятся к автономии для своего региона в рамках соглашения 2013 года, которое не было реализовано.

На прошлой неделе помощник президента США Джо Байдена говорил с премьер-министром Косово Альбином Курти и президентом Сербии Александром Вучичем, призывая Сербию отвести вооруженные силы, дислоцированные вблизи границы, и призывая протестующих сохранять мир.

"У нас есть определенные проблемы в двусторонних отношениях с премьер-министром (Курти)", – заявил во вторник журналистам в посольстве США в Приштине старший дипломат США на Западных Балканах Габриэль Эскобар.

Курти отверг критику Запада и обвинил Сербию в финансировании и поддержке сербов на севере, которые не признают декларацию о независимости 2008 года и считают Белград своей столицей.

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