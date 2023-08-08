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Сербский президент: Если Украина признает Косово, то "в один день потеряет все"

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 8 августа 2023, 21:38
Сербский президент: Если Украина признает Косово, то в один день потеряет все
Александар Вучич, фото из Facebook Aleksandar Vučić

Сербский президент Александар Вучич резко прокомментировал перспективы признания Украиной Косово после того, как один из украинских депутатов подписал обращение к правительствам западных государств с призывом пересмотреть политику в отношении Белграда и Приштины.

Источник: "Европейская правда", телеканал RTRS, цитирующий Вучича на пресс-конференции во вторник

Детали: Письмо, которое подписали главы десяти парламентских комитетов по иностранным делам и более полусотни депутатов разных парламентов, призывает усилить давление на Сербию и отойти от попыток баланса в отношении к ней и Косово.

Инициатором письма стала британский депутат Алисия Кернс, присоединился к нему и председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

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Комментируя письмо, Вучич заявил, что оно направлено против Сербии и якобы делает его "виновным за помощь людям в Республике Сербской", а еще – направлено на "провоцирование конфликта".

"Украина – дружественная нам страна. Думаю, Зеленский умнее Мережко. Потому что представьте: если Украина признает независимость Косово, то потеряет все в один день", – добавил президент Сербии, не уточнив, что имеет в виду.

Он добавил, что всегда будет отстаивать "либертарианский подход" и право Сербии принимать собственные решения.

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Как известно, Украина официально не признает Косово – страны, которая провозгласила независимость в 2008 году и чье право сделать этот шаг подтвердил Международный суд ООН. С тех пор около ста стран мира признали Косово, остальные же считают его частью Сербии, где страна официально считается краем Косово и Метохия.

Ранее Сербия выражала недовольство голосованием Украины в Комитете министров Совета Европы относительно членства Косово в СЕ.

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Темы: СербияКосовоУкраинамир
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