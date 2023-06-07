Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Белом доме ответили Лаврову, который боится эскалации из-за передачи F-16 Украине

"Европейская правда"Среда, 7 июня 2023, 10:24

В Белом доме прокомментировали заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который утверждал, что передача истребителей F-16 Украине приведет к дальнейшей эскалации.

Об этом во время брифинга заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает "Европейская правда".

"Первое, что я хотел бы сказать министру Лаврову: если вы обеспокоены украинским военным потенциалом, то вам следует забрать свои войска и покинуть Украину", – отметил он.

По словам Кирби, F-16 будут предоставлены в рамках долгосрочных оборонных потребностей Украины. Речь идет о том, чтобы помочь Украине обеспечить потребности для самозащиты.

Лавров ранее заявил, что Запад якобы готовится к тому, чтобы продолжать эскалацию войны. В частности, он утверждал, что одна из модификаций F-16 способна нести ядерное оружие.

Кирби в ответ заявил, что это не США "разбрасываются безрассудной ядерной риторикой, а такие люди, как министр иностранных дел Лавров, президент Путин, а также представитель Путина Песков".

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что несколько государств так называемой коалиции истребителей передали Украине конкретные предложения о предоставлении F-16.

ВИДЕО ДНЯ

В так называемую "коалицию истребителей" для Украины в настоящее время вошли восемь европейских стран – Великобритания, Нидерланды, Польша, Дания, Швеция, Бельгия, Португалия и Франция.

Темы: БайденЛавровистребителиСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разрушение Каховской ГЭС: в Крым вода не будет поступать минимум год – "Укргидроэнерго"

Контрнаступление: Минобороны уже насчитало 7 освобожденных населенных пунктов

Кулеба: Партнеры не сомневаются, что Украина не причастна к подрыву Каховской ГЭС

картаУкраина наступает на нескольких направлениях, но с переменным успехом – западные СМИ

Минная опасность возросла на побережье Одесской области

видеоДрон уничтожил спутниковую систему связи россиян: в Минцифры показали видео

Все новости...
Байден
Байден об уничтожении Каховской ГЭС: Мы поможем Украине
Байден подписал приостановление потолка госдолга США во избежание дефолта
Байден: Швеция скоро станет членом НАТО, я вам обещаю
Последние новости
23:44
Новый президент Латвии: преградой для вступления Украины в НАТО является не Венгрия
23:35
Как воспитывать ребенка одному – советы психологов
23:28
ВСУ за неделю взяли под контроль 16 кв. км на Бахмутском направлении – Маляр
23:17
СМИ: США во вторник объявят о новой военной помощи Украине, в частности БМП
23:09
Распад России после войны возможен, но есть и другие сценарии – глава МИД Латвии
22:55
Результаты неутешительны: Зеленский анонсировал "проекты решений" по ответственным за укрытия
22:44
Макрон: Контрнаступление Украины может длиться "недели, а то и месяцы"
22:33
Зеленский провел Ставку: Потери у врага именно такие, как нам нужно
22:17
США продвигают реформу Совбеза ООН: больше постоянных членов, но без права вето - WP
21:58
фотоРоссияне ударили по городу в Донецкой области: есть погибший и раненые
Все новости...
Реклама: