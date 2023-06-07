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В мэрии Энергодара советуют местным жителям покинуть город

Валентина РоманенкоСреда, 7 июня 2023, 16:02
В мэрии Энергодара советуют местным жителям покинуть город
ЗАЭС. иллюстративное фото из Википедии

Поскольку ситуация на Запорожской АЭС может выйти из-под контроля в любой момент, городские власти советуют жителям близлежащего Энергодара покинуть город.

Источник: первый заместитель городского головы Энергодара Иван Самойдюк в комментарии проекту Радио Свобода "Новини Приазов'я"

Прямая речь: "Ничего не меняется за весь год оккупации, который они (российские военные - ред.) находятся там. На предмет того, могут или не могут они угрожать аварией (на ЗАЭС)?

Конечно, откровенных угроз нет, но то, как эксплуатируется станция, из-за того, что там сделаны склады техники, боеприпасов - на территории станции, то, понятно, что ситуация в любое время может выйти из-под контроля и быть критической".

Детали: Чиновник советует при любой возможности покинуть Энергодар и территорию вокруг города.

Тем, для кого это невозможно сейчас, советуют, если есть транспорт, держать его полностью заправленным со всеми тревожными чемоданами, собранные документы, более ценные вещи и на первое время средства выживания.

"Потому что, если ситуация выйдет из-под контроля, то можем рассчитывать, что они (оккупанты - ред.) будут обязаны и вынуждены дать "коридоры" для выезда населения с такой территории", - добавил заместитель городского головы Энергодара.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: 26 мая Главное управление разведки сообщило, что российские оккупанты готовят масштабную провокацию по имитации аварии на Запорожской атомной электростанции.

Что предшествовало: Глава Запорожской ОГА Юрий Малашко ранее в среду сообщил, что ситуация на Запорожской АЭС из-за подрыва Каховской ГЭС является стабильной. Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что хотя разрушение  ГЭС может повлиять на работу Запорожской АЭС, ближайшие четыре месяца ситуация там будет стабильной.

Российские войска оккупировали город Энергодар и расположенную вблизи него Запорожскую АЭС в конце февраля 2022 года.

Темы: ЭнергодарЗАЭСКаховская ГЭС
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