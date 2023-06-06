Дома по крышу в воде, на площади плавают лебеди − как выглядят затопленные города и села

В соцсетях публикуют много фото и видео из ряда населенных пунктов, которые сейчас затапливает из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Источник: украинские и российские Telegram-каналы, российские СМИ, глава Укргидроэнерго Игорь Сирота и глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в эфире нацмарафона новостей, Суспільне, глава МВД Игорь Клименко в эфире марафона новостей

Детали: Каховскую ГЭС оккупанты подорвали изнутри. Это произошло около 2:30 ночи 6 июня.

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Зруйнована окупантами Каховська ГЕС. Відео російського пропагандистського видання ТАСС pic.twitter.com/kM5Y4nzdqa — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) June 6, 2023

В результате подрыва полностью разрушены дамба и машинный зал ГЭС.

Затопленные территории на карте СКРИНШОТ С GOOGLE.MAPS

Вдали на фото разрушенная Каховская ГЭС Фото ТАСС

На опубликованных видео видно, что вода движется широким потоком и очень быстро.

ВИДЕО ДНЯ

Херсон утром 6 июня Фото Из telegram главы Херсонской ГВА Романа Мрочко

Глава Днепровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что уровень воды в водохранилище стремительно падает − почти на 15 сантиметров каждый час.

Будинок пливе Дніпром. Відео з російських пабліків у Telegram pic.twitter.com/txTuZN2P1t — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) June 6, 2023

В зоне затопления находится более 80 населенных пунктов, эвакуация нужна приблизительно 16 тысячам жителей.

Подтопленная Новая Каховка Фото ТАСС

Законный мэр Новой Каховки Владимир Коваленко утром сообщил УП, что город начало затапливать сразу после разрушения дамбы.

Затоплений Палац культури у Новій Каховці. Відео з Telegram-каналу Astra pic.twitter.com/QQhOOXMzOQ — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) June 6, 2023

В то же время оккупационный так называемый глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сначала российским пропагандистам заявил, что информация о подрыве ГЭС − это "бред", мол, "в городе везде все тихо и спокойно". Но позже коллаборант вынужден был признать, что город затапливает.

Лебеді плавають на затопленій площі перед Палацом культури у Новій Каховці. Відео з Telegram-каналу Astra pic.twitter.com/TjX2p2X7cc — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) June 6, 2023

По состоянию на 7:30, по словам главы Херсонской ОГА Александра Прокудина, полностью или частично были затоплены населенные пункты: Тягинка, Львов, Одрадокаменка в Бериславском районе, а также Ивановка, Никольское, Токаревка, Понятовка, Белозерка, микрорайон Остров города Херсона в Херсонском районе.

Дорога на Тягинку Фото Из telegram-пабликов

По состоянию на 12:30, по словам главы МВД Игоря Клименко, затоплены уже 24 населенных пункта.

Подружжя евакуюється зі свого мікрорайону Корабел у Херсоні. Місто уже частково затопило. Відео Суспільного pic.twitter.com/htPJAuBLe9 — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) June 6, 2023

Вода продолжает прибывать. Ожидается, что сброс воды из Каховского водохранилища будет продолжаться в течение 4 дней.

Херсонська набережна станом на 12:00, затоплено понад 10 метрів суші. Відео Суспільного pic.twitter.com/0ieizXfiqP — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) June 6, 2023

В соцсетях появляются фото и видео с затопленных территорий.

Затоплений район Корабел у Херсоні. Будинки у воді до самих дахів. Відео з російських пабліків у Telegram pic.twitter.com/7km7AtoIr1 — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) June 6, 2023

Кое-где вода достигла уровня окон в частных домах, а кое-где дома уже затопило до уровня крыши.

Подекуди приватні будинки у Херсоні до даху затягнуло мулом. Відео з російських пабліків у Telegram pic.twitter.com/1Jt9zS2i6p — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) June 6, 2023

Глава Укргидроэнерго Игорь Сирота сообщил, что без воды останется и Крымский канал, и соответственно временно оккупированный Крым. Он добавил, что после деоккупации Херсонщины и Крыма Украине придется решать этот вопрос, и "решать очень быстро".

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