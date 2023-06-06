Дома по крышу в воде, на площади плавают лебеди − как выглядят затопленные города и села
В соцсетях публикуют много фото и видео из ряда населенных пунктов, которые сейчас затапливает из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС.
Источник: украинские и российские Telegram-каналы, российские СМИ, глава Укргидроэнерго Игорь Сирота и глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в эфире нацмарафона новостей, Суспільне, глава МВД Игорь Клименко в эфире марафона новостей
Детали: Каховскую ГЭС оккупанты подорвали изнутри. Это произошло около 2:30 ночи 6 июня.
Зруйнована окупантами Каховська ГЕС. Відео російського пропагандистського видання ТАСС pic.twitter.com/kM5Y4nzdqa— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) June 6, 2023
В результате подрыва полностью разрушены дамба и машинный зал ГЭС.
На опубликованных видео видно, что вода движется широким потоком и очень быстро.
Глава Днепровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что уровень воды в водохранилище стремительно падает − почти на 15 сантиметров каждый час.
Будинок пливе Дніпром. Відео з російських пабліків у Telegram pic.twitter.com/txTuZN2P1t— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) June 6, 2023
В зоне затопления находится более 80 населенных пунктов, эвакуация нужна приблизительно 16 тысячам жителей.
Законный мэр Новой Каховки Владимир Коваленко утром сообщил УП, что город начало затапливать сразу после разрушения дамбы.
Затоплений Палац культури у Новій Каховці. Відео з Telegram-каналу Astra pic.twitter.com/QQhOOXMzOQ— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) June 6, 2023
В то же время оккупационный так называемый глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сначала российским пропагандистам заявил, что информация о подрыве ГЭС − это "бред", мол, "в городе везде все тихо и спокойно". Но позже коллаборант вынужден был признать, что город затапливает.
Лебеді плавають на затопленій площі перед Палацом культури у Новій Каховці. Відео з Telegram-каналу Astra pic.twitter.com/TjX2p2X7cc— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) June 6, 2023
По состоянию на 7:30, по словам главы Херсонской ОГА Александра Прокудина, полностью или частично были затоплены населенные пункты: Тягинка, Львов, Одрадокаменка в Бериславском районе, а также Ивановка, Никольское, Токаревка, Понятовка, Белозерка, микрорайон Остров города Херсона в Херсонском районе.
По состоянию на 12:30, по словам главы МВД Игоря Клименко, затоплены уже 24 населенных пункта.
Подружжя евакуюється зі свого мікрорайону Корабел у Херсоні. Місто уже частково затопило. Відео Суспільного pic.twitter.com/htPJAuBLe9— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) June 6, 2023
Вода продолжает прибывать. Ожидается, что сброс воды из Каховского водохранилища будет продолжаться в течение 4 дней.
Херсонська набережна станом на 12:00, затоплено понад 10 метрів суші. Відео Суспільного pic.twitter.com/0ieizXfiqP— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) June 6, 2023
В соцсетях появляются фото и видео с затопленных территорий.
Затоплений район Корабел у Херсоні. Будинки у воді до самих дахів. Відео з російських пабліків у Telegram pic.twitter.com/7km7AtoIr1— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) June 6, 2023
Кое-где вода достигла уровня окон в частных домах, а кое-где дома уже затопило до уровня крыши.
Подекуди приватні будинки у Херсоні до даху затягнуло мулом. Відео з російських пабліків у Telegram pic.twitter.com/1Jt9zS2i6p— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) June 6, 2023
Глава Укргидроэнерго Игорь Сирота сообщил, что без воды останется и Крымский канал, и соответственно временно оккупированный Крым. Он добавил, что после деоккупации Херсонщины и Крыма Украине придется решать этот вопрос, и "решать очень быстро".
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Предыстория:
- Утром 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, позже ОВА подтвердила эту информацию. Полностью разрушена дамба и машинный зал ГЭС. Вода движется большим потоком и очень быстро. ГЭС восстановлению не подлежит.
- Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов.
- В микрорайоне Корабел в Херсоне отключили электроснабжение в связи с подтоплением, которое возникло в результате подрыва Каховской ГЭС оккупантами.
- По состоянию на 7:30 6 июня восемь населенных пунктов и один микрорайон Херсона затоплены полностью или частично в результате подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами.
- Президент Владимир Зеленский созвал экстренное заседание СНБО из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС.
- Вооруженные силы Украины уверяют, что подрыв россиянами Каховской ГЭС не помешает Силам обороны и дальше освобождать оккупированные территории.
- Перед подрывом Каховской ГЭС в России разрешили не расследовать аварии на опасных объектах.