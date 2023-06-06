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Дома по крышу в воде, на площади плавают лебеди − как выглядят затопленные города и села

Ирина БалачукВторник, 6 июня 2023, 13:03
Дома по крышу в воде, на площади плавают лебеди − как выглядят затопленные города и села
Затопленная Новая Каховка. Фото РБК

В соцсетях публикуют много фото и видео из ряда населенных пунктов, которые сейчас затапливает из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Источник: украинские и российские Telegram-каналы, российские СМИ, глава Укргидроэнерго Игорь Сирота и глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в эфире нацмарафона новостей, Суспільне, глава МВД Игорь Клименко в эфире марафона новостей

Детали: Каховскую ГЭС оккупанты подорвали изнутри. Это произошло около 2:30 ночи 6 июня.

В результате подрыва полностью разрушены дамба и машинный зал ГЭС. 

 
Затопленные территории на карте
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Вдали на фото разрушенная Каховская ГЭС
Фото ТАСС 

На опубликованных видео видно, что вода движется широким потоком и очень быстро.

 
Херсон утром 6 июня 
Фото Из telegram главы Херсонской ГВА Романа Мрочко 

Глава Днепровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что уровень воды в водохранилище стремительно падает − почти на 15 сантиметров каждый час.

ВИДЕО ДНЯ

В зоне затопления находится более 80 населенных пунктов, эвакуация нужна приблизительно 16 тысячам жителей. 

 
Подтопленная Новая Каховка
Фото ТАСС 

Законный мэр Новой Каховки Владимир Коваленко утром сообщил УП, что город начало затапливать сразу после разрушения дамбы.

В то же время оккупационный так называемый глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сначала российским пропагандистам заявил, что информация о подрыве ГЭС − это "бред", мол, "в городе везде все тихо и спокойно". Но позже коллаборант вынужден был признать, что город затапливает.

По состоянию на 7:30, по словам главы Херсонской ОГА Александра Прокудина, полностью или частично были затоплены населенные пункты: Тягинка, Львов, Одрадокаменка в Бериславском районе, а также Ивановка, Никольское, Токаревка, Понятовка, Белозерка, микрорайон Остров города Херсона в Херсонском районе. 

 
Дорога на Тягинку 
Фото Из telegram-пабликов 

По состоянию на 12:30, по словам главы МВД Игоря Клименко, затоплены уже 24 населенных пункта.

Вода продолжает прибывать. Ожидается, что сброс воды из Каховского водохранилища будет продолжаться в течение 4 дней.

В соцсетях появляются фото и видео с затопленных территорий. 

Кое-где вода достигла уровня окон в частных домах, а кое-где дома уже затопило до уровня крыши. 

Глава Укргидроэнерго Игорь Сирота сообщил, что без воды останется и Крымский канал, и соответственно временно оккупированный Крым. Он добавил, что после деоккупации Херсонщины и Крыма Украине придется решать этот вопрос, и "решать очень быстро".

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Темы: Каховская ГЭСРосcиявойнаХерсонская область
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