Украина в Twitter "поздравила" ООН с днем русского языка
Официальный аккаунт Украины в Twitter поздравил Организацию объединенных наций с днем российского языка, ведь в организации до сих пор не смогли отреагировать на подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС.
Источник: Twitter-страницы Украины и ООН
Детали: По состоянию на утро 6 июня после сообщений о подрыве россиянами оккупированной Каховской ГЭС, в ООН опубликовали сообщение о "Дне российского языка".
Happy Russian Language Day, @UN! https://t.co/BWoI7hKQPB pic.twitter.com/CWl6Tv2JXE— Ukraine / Україна (@Ukraine) June 6, 2023
Примечательно, что для "поздравления" в Украине использовали иллюстрацию зала Генассамблеи ООН, который подтапливает водой.
После обеда в организации не смогли осудить действия оккупантов или как-то иначе отреагировать на экоцид в Украине.
Примерно в 14.00 на официальной странице ООН появилось абстрактное сообщение, где никоим образом не упоминается российская агрессия.
В ООН через 13 часов после взрыва на Каховской ГЭС заявили, что "гражданское население и гражданская инфраструктура не могут быть мишенью. Их надо защищать. В любое время. Повсюду".
Civilians and civilian infrastructure are #NotATarget.— United Nations (@UN) June 6, 2023
They must be protected.
At all times.
Everywhere. pic.twitter.com/FxH6dmSR6m
Осторожность ООН и отсутствие реакции возмутила пользователей в соцсетях.
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Предыстория:
- Утром 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, позже ОВА подтвердила эту информацию. Полностью разрушена дамба и машинный зал ГЭС. Вода движется большим потоком и очень быстро. ГЭС восстановлению не подлежит.
- Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов.
- В микрорайоне Корабел в Херсоне отключили электроснабжение в связи с подтоплением, которое возникло в результате подрыва Каховской ГЭС оккупантами.
- По состоянию на 7:30 6 июня восемь населенных пунктов и один микрорайон Херсона были затоплены полностью или частично в результате подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами. В обед стало известно, что затоплены уже 24 населенных пункта.
- Президент Владимир Зеленский созвал экстренное заседание СНБО из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС.
- Вооруженные силы Украины уверяют, что подрыв россиянами Каховской ГЭС не помешает Силам обороны и дальше освобождать оккупированные территории.