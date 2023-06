Украина в Twitter "поздравила" ООН с днем русского языка

Официальный аккаунт Украины в Twitter поздравил Организацию объединенных наций с днем российского языка, ведь в организации до сих пор не смогли отреагировать на подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС.

Источник: Twitter-страницы Украины и ООН

Детали: По состоянию на утро 6 июня после сообщений о подрыве россиянами оккупированной Каховской ГЭС, в ООН опубликовали сообщение о "Дне российского языка".

Примечательно, что для "поздравления" в Украине использовали иллюстрацию зала Генассамблеи ООН, который подтапливает водой.

После обеда в организации не смогли осудить действия оккупантов или как-то иначе отреагировать на экоцид в Украине.

Примерно в 14.00 на официальной странице ООН появилось абстрактное сообщение, где никоим образом не упоминается российская агрессия.

В ООН через 13 часов после взрыва на Каховской ГЭС заявили, что "гражданское население и гражданская инфраструктура не могут быть мишенью. Их надо защищать. В любое время. Повсюду".

Civilians and civilian infrastructure are #NotATarget.



They must be protected.



At all times.



Everywhere. pic.twitter.com/FxH6dmSR6m