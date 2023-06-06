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Украина в Twitter "поздравила" ООН с днем русского языка

Алена МазуренкоВторник, 6 июня 2023, 16:57
Украина в Twitter поздравила ООН с днем русского языка

Официальный аккаунт Украины в Twitter поздравил Организацию объединенных наций с днем российского языка, ведь в организации до сих пор не смогли отреагировать на подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС.

Источник: Twitter-страницы Украины и ООН

Детали: По состоянию на утро 6 июня после сообщений о подрыве россиянами оккупированной Каховской ГЭС, в ООН опубликовали сообщение о "Дне российского языка".

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Примечательно, что для "поздравления" в Украине использовали иллюстрацию зала Генассамблеи ООН, который подтапливает водой.

После обеда в организации не смогли осудить действия оккупантов или как-то иначе отреагировать на экоцид в Украине.

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Примерно в 14.00 на официальной странице ООН появилось абстрактное сообщение, где никоим образом не упоминается российская агрессия.

В ООН через 13 часов после взрыва на Каховской ГЭС заявили, что "гражданское население и гражданская инфраструктура не могут быть мишенью. Их надо защищать. В любое время. Повсюду".

Осторожность ООН и отсутствие реакции возмутила пользователей в соцсетях.

Знать больше: ООН после подрыва Каховской ГЭС "отмечает" День российского языка: украинцы возмущены

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Темы: ООНКаховская ГЭСУкраинавойна
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